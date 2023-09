Nun offiziell Wahler­gebnis bestätigt: So ist die Land­tagswahl in Kärnten ausgegangen Kärnten - Am vergangenen Sonntag wurde in Kärnten gewählt, nun sind die Ergebnisse bestätigt worden. Damit ist auch das Ergebnis der Vorzugsstimmen eine beschlossene Sache. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Riesen­verlust für SPÖ: Das war die Kärntner Landtagswahl 2023

Am vergangenen Sonntag, den 5. März, wurde in Kärnten ein “neuer” Landtag gewählt – wir haben ausführlich darüber berichtet. Nun, am heutigen Mittwoch, wurde das Ergebnis bestätigt. Die SPÖ hat damit offiziell etwas über neun Prozent seit der letzten Wahl 2018 verloren. Damit wurde auch das Ergebnis der Vorzugsstimmen in den vier Wahlkreisen bestätigt. Wie die Wahl ausgegangen ist, seht ihr in unserer Grafik noch einmal. Die Ergebnisse sind auch auf der Homepage des Landes abrufbar.