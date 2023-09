Sonne, Wind und Wolken Bis zu 17 Grad: So wird das Wetter am Donnerstag in Kärnten Kärnten - Am Donnerstag ist es zunächst dicht bewölkt. Im Laufe des Tages zeigt sich jedoch vermehrt die Sonne. Die Temperaturen klettern hoch bis um die 17 Grad. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © Anna Meier

Am Donnerstag, 9. März 2023, ziehen zunächst teils dichte Wolken durch und lokal können vor allem in den nördlichen Landesteilen kurze schwache Regenschauer durchziehen. “Bereits im Laufe des Vormittags können die Wolken von Westen her vermehrt auflockern und zu Mittag und am Nachmittag kann sich häufig die Sonne zeigen”, so die Wetterexperten von GeoSphere Austria. Hin und wieder gibt es auch lebhaften Westwind. Mit Höchstwerten zwischen 11 und 17 Grad wird es ausgesprochen mild.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.