Festnahme Todes­schlepper (28) gab sich in Graz als Flüchtling aus Graz - Über 70 Menschen verloren bei der Bootstragödie ihr Leben. Vier der Schlepper befinden sich bereits in Haft. Einer von ihnen wurde sogar in einer Grazer Asylunterkunft festgenommen, er hatte sich dort als Flüchtling ausgegeben. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com Artikel zum Thema Boots­tragödie fordert über 70 Leben: Schlepper (28) in Graz fest­genommen

Wie bereits berichtet, wurde in Graz ein 28-jähriger Türke festgenommen. Gemeinsam mit fünf weiteren Komplizen soll die Schlepper-Bande für den Tod von über 70 Flüchtlingen verantwortlich sein. Mehr als 250 Personen aus Iran, Pakistan und Afghanistan waren an Bord des Fischerboots, als dieses gegen einen Felsen prallte und kenterte kurz vor der Küste Italiens. Der 28-Jährige soll dabei das Boot gesteuert haben.

Schlepper gab sich als Füchtling aus

Wie nun in Medienberichten bekannt wurde, soll sich der 28-jährige Schlepper vor seiner Festnahme in Graz als Flüchtling in Asylunterkunft ausgegeben haben. Am Montag wurde er dort schließlich von der Finanzpolizei und einer Spezialeinheit festgenommen. Er soll in weiterer Folge an Italien ausgeliefert werden. Neben dem 28-Jährigen sind drei weitere Schlepper in Haft: Ein Türke und zwei Pakistani, sind wegen Schlepperei in Haft – einer von ihnen ist sogar minderjährig. Ein Schlepper-Komplize verlor bei dem Unglück sein Leben, ein weiterer wird nach wie vor vermisst.

Von Überlebenden beschuldigt

Die Schlepper-Bande wurde von den Überlebenden der Bootstragödie beschuldigt. Berichten zufolge soll der Kurs des Bootes schnell geändert worden sein, nachdem man geglaubt hatte, von der Küstenwache erwischt worden zu sein. Um noch schneller zu flüchten, sollen die Schlepper sogar Personen über Board geworfen und sie einfach im Wasser ihrem Schicksal überlassen haben.