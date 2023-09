Duft nach frischem Gebäck Bäckerei Sorger auf Expansions­kurs: Hier werden heuer neue Filialen er­öffnet Graz - Die Traditionsbäckerei Sorger ist heuer auf Expansionskurs. Allein in Graz und Graz-Umgebung soll es 2023 vier Neueröffnungen geben: Am Eisernen Tor, in Smartcity, in Gratwein-Straßengel sowie im Radetzky-Pavillon soll im Laufe des Jahres der Duft nach frischem Gebäck zahlreiche Kunden anlocken. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) © Montage: Sorger/ Elisa Auer

Wo einst das Teppichgeschäft Wittenhagen zu Hause war, zieht bald die Bäckerei Sorger ein. Mit 1. Mai wird der Radetzky-Pavillon von der Traditionsbäckerei übernommen. Die ersten Umbauarbeiten starten unmittelbar danach. “Es kommt ganz auf den Genehmigungsprozess an – geplant ist die Eröffnung spätestens zum Schulstart im September 2023”, heißt es seitens der Bäckerei Sorger auf Anfrage von 5 Minuten.

So soll der Radetzky-Pavillon... © Sorger ... nach dem Umbau aussehen. © Sorger Auch am Eisernen Tor eröffnet eine neue Sorger-Filiale. © Sorger

Wie geht es mit Teppiche Wittenhagen weiter?

Der Pavillon bezaubert mit seinem Charme und seiner Geschichte. “Wir glauben an die Zukunft der Lage, da Fahrradoffensive und Tram-Ausbau diesen Platz beleben werden”, so die Traditionsbäckerei. Wie geht es dann mit dem Geschäft der Familie Wittenhagen weiter? Das Teppichgeschäft hat bereits einen Totalabverkauf am Laufen, um schlussendlich zu siedeln. Ab Mai ist “Wittenhagen” in der Wienerstraße 311 zu finden.

Bei Teppiche Wittenhagen läuft bereits ein Totalabverkauf. © Elisa Auer © Elisa Auer © Elisa Auer Wittenhagen siedelt ab Mai dann in die Wienerstraße. © Elisa Auer

Auf Expansionskurs

Neben den beiden Neueröffnungen am Eisernen Tor (wir haben berichtet) und dem Radetzky-Pavillon soll im April 2023 in Smartcity auch ein weiter Sorger-Standort eröffnen. Seit 1. Februar gibt es in Gratwein-Straßengel bereits einen Verkaufsstand der Bäckerei. “Der Umbau des ehemaligen Café Sichtbar soll bis Sommer/Herbst 2023 abgeschlossen sein”, heißt es aus der Traditionsbäckerei. Damit sind die Pläne von Sorger allerdings nicht zu Ende: Im ORF-Park soll ein Sorger-Pavillon entstehen. Der Baustart ist für Herbst 2023 bzw. Frühling 2024 geplant. Ende 2024 siedelt eine Sorger-Filiale in das ehemalige Café Romana in Stattegg.