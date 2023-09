Einbahn, Straßensperren und Co. Diese Baustellen erwarten euch künftig auf Villachs Straßen Villach - Die ein oder andere Baustelle wird euch in den nächsten Tagen und Wochen in Villach wieder erwarten und für Verkehrsbehinderungen sorgen. Wir zeigen euch, wo das der Fall sein dürfte. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Eine Benefizveranstaltung zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei macht dabei den Anfang. Zwischen 9 und 19 Uhr kommt es am 11. März dadurch zu Verkehrsbehinderungen. Die Heizhausstraße wird dabei zwischen dem Kreuzungsbereich mit der Othmar-Cusiz-Straße und der Zufahrt zur Heizhausstraße 25 als Einbahnstraße in Richtung Othmar-Cusiz-Straße geführt.

Osterfeuer und Arbeiten sorgen für Einbahn und Co.

Wegen Arbeiten entlang der Italiener Straße könnte es zwischen dem Bichl- bis Tschinowitscher Weg und der Ossiacher Zeile von 13. bis 17. März zu Verkehrsbehinderungen kommen. Eine Baustelle erwartet euch zwischen 13. März und 28. Juli auch entlang der Ringmauergasse 1. In diesem Zeitraum könnte hier ebenfalls etwas mehr Geduld gebraucht werden. Zwischen 18 Uhr am 8. April und 2 Uhr am 9. April wird zudem die Vassacher Straße auf Höhe Vassacher Feld als Einbahn in Richtung Norden geführt. Der Grund dafür ist ein Osterfeuer.

Grabungsarbeiten sorgen für Straßensperren

In Villach wird es ab 13. März bis 12. Mai zu zahlreichen Fahrbahnsperren kommen, die aufgrund von Grabungsarbeiten zur Instandhaltung und Erweiterung des Stromnetzes nötig werden. Dabei kommt es zur Fahrbahnsperre der Obere Fellacher Straße von Nummer 4 bis 18 und zu Verkehrsbehinderungen auf der Bleiberger Straße von Nummer 63 bis 67. Eine Umleitungsstrecke für die Fahrbahnsperre wird eingerichtet. Außerdem kommt es zu zahlreichen Verkehrsbeschränkungen wegen Grabungsarbeiten zur Herstellung der Fernwärmeversorgung zwischen 6. März und 30. Juni. Diese Bauabschnitte, die nacheinander durchgeführt werden, erwarten euch: