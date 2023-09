Schaden ist riesig Mehr als 100.000 Euro verloren: Frau (27) drückt auf Link und gibt Konten frei Bezirk Völkermarkt - Heute trudelte bei der Polizei eine Betrugsanzeige ein, die in die Hunderttausende ging. Via SMS bekam dabei eine 27-jährige Frau einen Link geschickt, auf den sie drückte und damit zwei ihrer Konten frei gab. Der Schaden ist riesig. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels/Andrea Piacquadio

Die Betrugsanzeige, die am heutigen 8. März bei der Polizei in Griffen eintrudelte, ist wohl nicht alltäglich. Eine 27-jährige Frau hat via Internet Kontakt mit einem Mann gehabt, mit dessen Hilfe sie durch Investments Gewinne erzielen wollte. Der unbekannte Täter gab vor, dass die Zahlungen der Frau jedoch fehlgeschlagen sind, woraufhin er ihr einen Link mittels einer SMS schickte, auf den sie drückte und damit zwei ihrer Konten freigab. Der Täter hatte damit freien Zugriff auf diese und tätigte mehrere Überweisungen. Der 27-Jährigen und ihrem 37-jährigen Ehemann entstand dabei ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.