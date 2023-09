Hunderte Euro Schaden

Einbrecher stiehlt Flugzeug-Akkus aus Keller

St. Veit an der Glan - In den letzten Tagen ist in St. Veit an der Glan ein 68-jähriger Mann bestohlen worden. Ein bislang noch unbekannter Täter war in sein Kellerabteil eingebrochen und hatte daraus Feuerschutzboxen mit Akkus gestohlen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (60 Wörter)