Zum Weltfrauentag Rosen­regen in Klagenfurt: Diese Frauen bekamen heute ganz besonderen Dank Klagenfurt - Heute ist internationaler Tag der Frauen. Birgit Brommer, Bezirksvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft-Klagenfurt", drückte ihre Wertschätzung gegenüber Klagenfurts Unternehmerinnen aus und verteilte Rosen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) Foto vom FiW Team Klagenfurt: Valentina Schlager, Birgit Brommer, Emma Freiling, Melanie Sass, Astrid Legner, Karin Jaklitsch, Irena Novinsek sowie Sabine Biedermann. © WKK / Peter Just

Anlässlich des Weltfrauentags setzt sich „Frau in der Wirtschaft Klagenfurt“ dafür ein, die Bedeutung von Unternehmerinnen für die Wirtschaft zu würdigen und zu unterstreichen. Aus diesem Grund wurden heute Betriebsbesuche in der Innenstadt durchgeführt, um den ihnen persönlich zu danken und ihre Leistungen für den Lebensstandort Kärnten zu würdigen.

Innovative Ideen und soziale Projekte

Unternehmerinnen in Klagenfurt leisten viel für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Sie bringen innovative Ideen und Geschäftsmodelle hervor, schaffen Arbeitsplätze und tragen zur Entwicklung und zum Wachstum der Region bei. „Viele Unternehmerinnen in Kärnten haben es trotz unterschiedlicher Herausforderungen und Hindernisse geschafft, erfolgreiche Unternehmen aufzubauen und sich in der Wirtschaft zu behaupten“, unterstreicht Birgit Brommer, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft-Klagenfurt. Darüber hinaus engagieren sich viele Frauen auch in sozialen Projekten und Initiativen.

Andrea Böhm von "Feinkost Böhm" © WKK / Peter Just Zu Gast bei "Damenmoden Schuscha" © WKK / Peter Just Monika Puschnig von "Puschnig Moden" © WKK / Peter Just Ines Hraßnig von "Optik Buffa" © WKK / Peter Just Zu Gast bei "Tutti Frutti" © WKK / Peter Just