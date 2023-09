Infoveranstaltungen

Unterstützung und Vertrauen: Kinder in Villach wünschen sich einen Paten

Villach - Möglichst viele Kinder und Jugendliche in Not sollen die Möglichkeit haben, eine Patin oder einen Paten unterstützend an ihrer Seite zu haben. Deswegen gibt es am 23. und 25. März 2023 eigene Infoveranstaltungen in Villach.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (166 Wörter)