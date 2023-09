Sondierungen gestartet SPÖ startet Gespräche mit FPÖ - diese kann sich Koalition vorstellen Kärnten - Nachdem die Wahl beendet ist und heute auch die Wahlergebnisse bestätigt wurde, sind nun die ersten Sondierungsgespräche gestartet. Bevor es morgen und übermorgen mit der ÖVP und dem Team Kärnten weitergeht, hat die SPÖ heute mit der FPÖ gesprochen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) SPÖ-Chef Peter Kaiser (links) und FPÖ-Chef Erwin Angerer haben heute die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl begonnen. © Fotomontage 5min.at

Und dieses Gespräch scheint gar nicht so schlecht gelaufen zu sein. Man habe einige Gemeinsamkeiten zutage gebracht, meint Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) laut mehreren Medienberichten. Der große Knackpunkt sei freilich das Thema Asyl, eine Koalition mit der FPÖ wolle er aber nicht ausschließen. “50 zu 50.” So bezifferte gar FPÖ-Obmann Erwin Angerer die Chance auf eine Regierungsbeteiligung der FPÖ in einer Koalition mit der SPÖ.

“Konstruktive Gespräche” zwischen SPÖ und FPÖ

In den Gesprächen mit der FPÖ hätte Kaiser auch einiges Gemeinsames und nicht nur Trennendes erkannt. Prinzipiell sprachen Beide von “konstruktiven Gesprächen”. Eine Koalition mit der SPÖ könne sich Angerer jedenfalls schon vorstellen. Am morgigen Mittwoch wird die SPÖ dann mit der ÖVP sondieren, am Freitag enden die Sondierungen für die Sozialdemokraten mit dem Team Kärnten. Dabei wurde nach Stärke der Parteien bei der Wahl gereiht, als erstes war dann eben heute die FPÖ als zweitstärkste Kärntner Partei dran.

Dreierkoalition fürs Erste wohl vom Tisch

In der heutigen Sitzung des Landesparteipräsidiums hat die FPÖ allerdings auch personelle Weichenstellungen für die Oppositionsrolle vorgenommen, wie man bekannt gab. Zudem habe man beschlossen, “dass wir keine parallelen Regierungsverhandlungen mit anderen Parteien führen werden, solange die SPÖ als stimmenstärkste Partei versucht, eine Regierung zu bilden”, so Angerer. Damit wäre eine Dreierkoalition wohl für den Anfang vom Tisch.