Endlich! Big Comeback: Das "We Love Blackmusic DJ Festival" ist zurück im V-Club! Villach - Lange haben sie auf sich warten lassen, doch jetzt ist es endlich so weit. Europas größte Blackmusic Eventreihe kommt diesen Samstag wieder nach Villach in den V-Club. Dieses große Comeback des We Love Blackmusic DJ Festival dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Macht euch bereit für ein internationales Mega Line-Up. Bist du dabei? von Carla Staber 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) Werbung Wie kann man das nur verpassen? © V-Club

KRASS: Wie hat der V-Club das schon wieder geschafft? Europas größte Blackmusic Eventreihe kommt nach Villach! Nach ihrem kranken Grand Opening letztes Jahr holte der V-Club das We Love Blackmusic DJ Festival jetzt zu uns. Gemeinsam mit DJ SYDI GONZALES, DJ SAMI und DJ JACE kann der Abend nur unvergesslich werden. Diese Party am 11. März wird ANDERS – 100 % andere Energie, 100 % andere Vibes und 100 % andere Party! Alle, die letztes Mal schon dabei waren, wissen genau, was passiert. Wie kann man das nur verpassen? Start im V-Club ab 21 Uhr!

Europas größte Blackmusic Eventreihe kommt nach Villach! © V-Club

Der V-Club hat noch mehr zu bieten!

Doch das ist nicht alles, was der V-Club kommende Woche zu bieten hat. Das Wochenende beginnt schon am Donnerstag mit dem #noruleson // thursday Event. Alles nach dem Motto: „Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club.“ Am Freitag geht es weiter mit dem #BigBottleBang // hoch die Flaschen! Event. In dieser Nacht dreht sich alles nur um eisgekühlte Flaschen, coole Leute und jede Menge Stimmung. Kommt vorbei und holt euch eure Bottle Deals und lasst die Korken mal so richtig knallen! Also lass dir nichts entgehen und starte dein Party-Wochenende schon am Donnerstag! Start jeweils um 21 Uhr im V-Club mit freiem Eintritt!

Von deiner Party sicher nach Hause!

Mach dir nie wieder Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit! Mit dem V-Taxi kommst du ganz easy zur nächsten Party in den V-Club und kommst danach auch sicher und problemlos wieder nachhause. Das Beste daran? Behalte deine Shuttle-Rechnung für den nächsten Club-Besuch und tausche sie gegen ein Getränk ein. Wähle einfach die Shuttle-Hotline 04242 33355, lass dich und maximal 7 weitere Partyfreunde abholen und lass den Rechnungsbetrag auf deine V-Shuttlecard laden. Das Guthaben kannst du schließlich für Eintritte, 0,35 oder 0,7 Liter Getränke einlösen. Mega! Auch nach der Heimfahrt lohnt es sich, die Rechnung aufzubewahren. Mehr Infos zum Shuttle-Service vom V-Club findest du hier.