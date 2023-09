Österreichs erfolgreichster "Petfluencer" ? Social Media Star & Fellnase Bruno startet mit eigenem Business durch Villach - Die Villacher Michael Perdacher (35) und sein tierischer bester Freund Bruno (11) sind auf Social Media internationale Stars. Ihre Videos gehen regelmäßig viral. Kunden wie DM Österreich, Lieferando, Constantin Films, Borotalco, Foodspring, Mevgal und TK Maxx buchen die beiden als Werbe-Testimonials. von Yvonne Schmid-Berger 5 Minuten Lesezeit (695 Wörter) Social Media Michael und Hund Bruno erreichen international auf Instagram auf 657.000 Follower Artikel zum Thema Kennt ihr schon Bruno und Michael?480.000 Fans: Villacher Hund "Bruno" ist weltweit beliebt

5 Minuten berichtete bereits vor drei Jahren von dem erfolgreichen Duo aus Villach. Inzwischen ist viel passiert – Hund Bruno ist nun CEO seines eigenen Unternehmens “heybruno” (auf YouTube könnt ihr die Geschichte nachverfolgen).

Darum geht es: Michael (35) und Bruno (11) leben in Villach Auf Instagram folgen ihnen 657.000 Fans

Auch auf TikTok gehen die beiden viral: 200.000 Follower lieben ihre Videos

Hund Bruno hat nun sein eigenes Unternehmen "heybruno"

Werbung: Namhafte Kunden arbeiten mit ihnen zusammen

5 Minuten: Das letzte Interview mit euch ist schon länger her. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Michael: In den letzten drei Jahren ist viel passiert. Ich konnte Fuß bei TikTok fassen und habe mir hier auch schon knapp 200.000 deutschsprachige Follower aufgebaut. Das wichtigste Ereignis in den letzten drei Jahren war aber der Aufbau unserer Marke „heybruno“. Im Juni 2022 ging die Marke offiziell an den Start.

"Unsere Community ist auf Instagram auf 657.000 Follower angewachsen" Michael

Was genau ist “heybruno”?

Michael: Eine Hundepflege/Bedarfs Marke. Bruno ist seit Juni 2022 CEO von heybruno. Der Bestseller ist ein Trockenshampoo-Schaum für Hunde ohne Duftstoffe und sonstige unnötige Inhaltsstoffe. Für uns war es wichtig, dass der Schaum das Fell nicht nur reinigt, sondern auch schlechte Gerüche beseitigt und dass das Fell nach der Anwendung wieder wie frisch vom Hundefriseur aussieht. Unser Produkt-Sortiment wächst stetig. Bei unserem neuesten Produkt handelt es sich um einen Kamm für alle Hunde mit Unterfell, welcher ohne scharfe Klingen (die das gesunde Fell schädigen können) auskommt. Auch die anderen drei Produkte sind Pflegeprodukte für unsere Vierbeiner. Mehr dazu lässt mich unser CEO Bruno noch nicht verraten.

Woher kommen die meisten Follower auf Instagram und TikTok?

Michael: Mittlerweile kommen die meisten Fans aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, aber auch aus dem europäischen Raum wie Italien oder Frankreich. Mittlerweile sind wir auch auf TikTok vertreten. Die Kanäle „Instagram“ und „TikTok“ unterscheiden sich meiner Meinung nach schon sehr deutlich voneinander. Auf Instagram zählt vor allem hochwertiger Content, während TikTok etwas schnelllebiger ist. Ich verfolge bei beiden Kanälen eine etwas andere Strategie: Bei Instagram poste ich auch oftmals emotionalen Content, wie zum Beispiel schöne Fotos oder Reels mit Bruno und mir in der Natur, Kochvideos und Comedy Reels mit Hund, während ich auf TikTok hauptsächlich Comedy poste – egal ob alleine oder mit Bruno zusammen.

Wie kann man auf TikTok erfolgreich werden?

Michael: Da sich der Algorithmus von TikTok zu Instagram unterscheidet, sollte auf TikTok noch regelmäßiger gepostet werden, um Reichweite zu generieren. Generell finde ich, dass man den Bekanntheitsstatus in Österreich durch TikTok schneller erreichen kann als durch Instagram, da der Algorithmus die Videos eher an eine Zielgruppe in der „Nähe“ ausspielt. Sprich, viele aus dem Raum Kärnten kennen mich eher von TikTok als von Instagram.

Bist du nun Hauptberuflich Influencer, oder gehst du noch einem “Brotjob” nach?

Seit Anfang 2020 habe ich mich mit einer Werbeagentur hauptberuflich selbstständig gemacht und verdiene meinen Lebensunterhalt mitunter durch Werbeverträge auf Instagram und natürlich auch mit unserer Marke „heybruno“. Es freut mich auch, dass viele Firmen an unseren witzigen Werbevideos interessiert sind. Für solche Videos nehme ich mir besonders viel Zeit für die Konzeption und Planung.

Welche Werbekunden buchen bei euch Platzierungen?

Zu den größten Werbekunden zählen derzeit DM Österreich, Lieferando, Constantin Films, Borotalco, Foodspring, Mevgal und TK Maxx. Das schließt natürlich kleinere Firmen nicht aus – wenn ich Werbung mache – dann nur von Produkten/Marken von denen ich auch zu 100% überzeugt bin. Es gibt also auch unzählige Kooperationen die ich abgesagt habe, weil ich einfach nicht dahinter stehe oder mich nicht damit identifizieren kann.

Bei euch wird es immer kulinarischer – wie kam es dazu, dass du seit einiger Zeit viele Rezept-Reels produzierst?

Michael: Ich habe schon immer leidenschaftlich gerne gekocht, dies aber früher nie so oft auf meinem Kanal gezeigt. Witzigerweise wollte ich schon als Jugendlicher Koch werden – aus dem ist aber nichts geworden, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich diese Leidenschaft vor allem auf Instagram ausleben kann und somit vielleicht dem ein oder anderen eine gesunde Ernährungsweise näherbringen kann. Und da es auf meinem Kanal auch um Fitness geht, vereine ich meist gleich beide Thematiken in meinen Rezeptvideos – gesunde, proteinreiche Gerichte.

