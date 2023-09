"Habe Trinkgeld bekommen" Münzen auf KAC-Spieler geworfen: "Villacher Fans waren wohl auch zufrieden mit uns" Klagenfurt / Villach - "Trinkgeld" der etwas anderen Art ist gestern Abend in Villach auf das Eis geflogen. Aber der KAC-Spieler Lukas Haudum reagierte auf die Münzen, die die Villacher Fans nach dem 4:0-Sieg der Klagenfurter warfen, vor der TV-Kamera äußerst gekonnt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) KAC-Spieler Lukas Haudum nahm die Aktion der Villacher Fans gestern mit Humor. © Fotomontage VSV / Krammer & pixabay

“Ich hab gerade von den Villacher Fans ein Trinkgeld reingeworfen bekommen, die sind also scheinbar auch zufrieden mit uns. So kann es weitergehen.” das waren die Worte von KAC-Spieler Lukas Haudum im TV-Interview gestern Abend nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen den VSV im Kärnten-Derby. In diesem sind nach Ende des Spiels nämlich Münzen auf die Eisfläche geflogen, Haudum war davon aber ganz offensichtlich ziemlich unbeeindruckt. Bereits am kommenden Freitag findet dann das zweite Spiel der Serie in Klagenfurt statt.