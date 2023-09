Mittwochabend

Funken sprühten: Feuer­wehr bei Kamin­brand im Einsatz

Spittal an der Drau - In einem Mehrparteienhaus in Spittal an der Drau kam es am Mittwochabend zu einem Kaminbrand. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 30 Kräften zum Einsatz aus.

