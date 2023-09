Umfrage zeigt: Versorgungs­engpässe bei Medi­kamenten treffen jeden Sechsten Kärnten - Mehr als 600 Medikamente gelten derzeit in Österreich als nicht oder nur sehr eingeschränkt lieferbar. Insbesondere Antibiotika, Schmerzmittel und Cortisonpräparate sind Mangelware. Nun zeigt eine aktuelle Studie des Online Research Instituts "Marketagent", dass rund 17 Prozent der Österreicher von den Engpässen betroffen ist. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Michal Jarmoluk Artikel zum Thema Lieferengpässe in Kärnten: Diese Medikamente sind derzeit kaum verfügbar

Seit Wochen gibt es immer wieder Berichte über Lieferengpässe bei Pharmaprodukten. Eine aktuelle Studie des Online Research Instituts “Marketagent” zeigt nun, dass die Knappheit von Antibiotika, Schmerzmittel und Co. für mehr als ein Drittel der Österreicher durchaus eine Bedrohung darstelle. 17 Prozent der Befragten zwischen 14 und 75 Jahren geben sogar an, selbst von den Engpässen betroffen zu sein. Damit erhält jeder Sechste aktuell nicht die gewohnte Versorgung mit Arzneimitteln.

Jeder Achte versucht Aussetzen der Behandlung

Die Auswirkungen und Lösungsstrategien angesichts der Mangelversorgung seien mannigfaltig. 42 Prozent der Betroffenen können als Alternative auf wirkstoffgleiche Medikamente wie z.B. Generika zurückgreifen, 30 Prozent weichen auf Arzneimittel mit anderen Wirkstoffen aus. Fast ein Drittel versucht durch das Anlegen eines Vorrats an dringend benötigten Arzneien der Lage Herr zu werden. Jeder Achte versucht ein Aussetzen der Behandlung bzw. den Umstieg auf alternativmedizinische Lösungen. “Von der Politik fühlt sich die Bevölkerung in der aktuellen Situation allein gelassen. Sieben von zehn Befragten haben nicht das Gefühl, dass die Verantwortlichen genügend unternehmen, um eine ausreichende Medikamentenversorgung sicherzustellen”, so Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.

Bevölkerung für Einrichtung von Krisenvorräten

Um die Lieferprobleme langfristig in den Griff zu bekommen, wird von unterschiedlichen Playern beispielsweise eine Rückholung der Arzneimittelproduktion nach Europa ins Spiel gebracht. Ein Vorschlag, der auch in der österreichischen Bevölkerung auf großen Zuspruch stößt – acht von zehn würden diese Maßnahme unterstützen. Auch die Einrichtung von Krisenvorräten besonders wichtiger Medikamente wird von einem Großteil befürwortet. Deutlich weniger positiv steht man hierzulande hingegen Änderungen in der Preispolitik, sprich einem Anheben der Arzneimittelpreise.