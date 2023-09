High-Tech-Operation Erstmals: OP-Roboter kam im Klinikum Klagenfurt zum Einsatz Klagenfurt - Nach umfassenden Schulungen wurde am Klinikum Klagenfurt die erste Prostataentfernung mit Roboterunterstützung durchgeführt. Der OP-Roboter ermöglicht es dem Operateur noch präziser zu operieren. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © KABEG

Das Klinikum Klagenfurt verfügt als einziges Krankenhaus in Kärnten über einen modernen OP-Roboter. Mit dieser Unterstützung hat der Operateur Möglichkeiten, welche das menschliche Auge und die menschliche Hand noch übertreffen: höchste Präzision und maximale Sichtgenauigkeit. „Das ist entscheidend, um die umliegenden Nerven und das Gewebe zu schonen und damit die Potenz und Kontinenz für den Patienten zu erhalten“, so Ivan Hadjiev, interimistischer Leiter der Urologie. Zudem sei der Heilungsprozess nach der Operation kürzer.

Erste Operation mit Roboterunterstützung

Der, in der vergangenen Woche operierte Patient konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. „Aufgrund einer Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium mussten wir bei dem Patienten eine radikale Prostatektomie samt Entfernung der angrenzenden Lymphknoten durchführen“, erklärt Hadjiev. Bei dem minimalinvasiven Eingriff wird nur über kleine Einschnitte operiert.

Umfassende Schulungen

Bereits im November haben in enger Kooperation mit der Uniklinik Salzburg die Schulungen für das Gerät begonnen. Lukas Lusuardi, Leiter des Universitätsklinikums für Urologie und Andrologie, hat die Inbetriebnahme begleitet und war auch bei der ersten Operation dabei. “Die Operateure in Klagenfurt sind bestens geschult und haben den heutigen Eingriff perfekt durchgeführt. Wir haben in Salzburg bereits unzählige Eingriffe und beste Erfahrungen mit dieser Technik gemacht”, so Lusuardi. Bei der Operation ebenfalls dabei war Diego Signorello, der im Mai die Leitung der Urologie übernehmen wird.