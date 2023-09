Gerlitzen Alpe, Gössfälle & Co.: Wir haben gefragt: Das sind eure liebsten Ausflugs­ziele in Kärnten Kärnten - Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Auf Instagram haben wir euch nach euren liebsten Ausflugszielen gefragt und ihr habt uns etliche Tipps geliefert! Von der Wanderung zum Bergsee bei Kötschach-Mauthen bis hin zu einem entspannten Abend im Wörthersee-Hotspot Velden war alles dabei. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) Social Media © Simone Hattenberger

Eure Vorschläge zeigen, wie vielfältig eure Interessen sind! Denn während die einen lieber einen entspannten Tag am See verbringen, zieht es die anderen in die Berge. Vorgeschlagen habt ihr unter anderem eine Wanderung auf den Kotla, einen Berg in der Nähe vom Ferlacher Horn. Auch die Gössfälle im Maltatal haben es euch angetan. Tierliebhabern schlagt ihr hingegen die Poludniger Alm in Hermagor vor, immerhin soll es dort ab dem Frühjahr wieder möglich sein, ein Murmeltier zu sehen. Und auch eine Runde Skifahren auf der Gerlitzen Alpe und ein Ausflug zum Wolayer See, einem Bergsee bei Kötschach-Mauthen, wurden genannt. Apropos Seen …

Das sind eure liebsten Seen

Hierzu habt ihr ebenfalls einige Geheimtipps! Denn zum Spazierengehen sind euch neben dem bekannten Faaker oder Weissensee, der Afritzer und der Pressegger See am liebsten. Aber auch den Radweg um den Keutschacher See habt ihr vorgeschlagen. Wer es weniger sportlich mag, den schickt ihr zum Wörthersee-Hotspot Velden. Verständlich, immerhin wartet dort mit dem Ostermarkt ab 1. April ein ganz besonderes Highlight auf euch.