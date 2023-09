Parteivorstand hat entschieden Team Kärnten startet am Freitag in die Sondierungs­gespräche Kärnten - In der ersten Vorstandssitzung nach der Landtagswahl nahm das Team Kärnten am Mittwochabend erste wichtige personelle Weichenstellungen für die Zukunft vor. Fix ist schon jetzt: Gerhard Köfer bleibt Klubobmann des Team Kärnten und wird damit die Fraktion im Landtag anführen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer © 5min.at

Köfers Stellvertreter soll Gerhard Klocker werden, der zum zweiten Mal in den Landtag einzieht. Weitere Klubmitglieder sind Marina Koschat-Koreimann, der ehemalige Bürgermeister von Bad Eisenkappel und Kärntner Slowene, Franz Josef Smrtnik, sowie der amtierende Ortschef von St. Georgen im Lavanttal, Karl Markut. “Für diese personelle Entscheidung hat sich der Parteivorstand einstimmig ausgesprochen”, erklärt Köfer nach der Sitzung. Alle Klubfunktionen werden im Rahmen der konstituierenden Klubsitzung offiziell gewählt.

Team für Sondierungsgespräche steht

Ebenfalls entschieden hat der Parteivorstand, wer das Team Kärnten in den Sondierungsgesprächen mit der SPÖ und der ÖVP vertreten soll. Es sind dies neben Köfer der ehemalige erfolgreiche Rektor der Universität Klagenfurt, Heinrich Mayr, der Ex-Nationalratsabgeordnete der SPÖ und Anwalt, Christian Puswald, Marina Koschat-Koreimann, Evelyn Köfer und Thomas Fian.

Start am Freitag

Köfer: „Wir gehen völlig ergebnisoffen in die Gespräche, sind allerdings als Steigbügelhalter oder billige Mehrheitsbeschaffer nicht zu haben. Das Team Kärnten hat klare Positionen, die wir in einer möglichen Koalition auch umgesetzt sehen wollen.“ Die Sondierungen des Team Kärnten mit der SPÖ steigen am Freitag, am Montag wird mit der ÖVP sondiert.