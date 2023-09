Eigenkapitalsregelung bleibt Hürde Wohnkredit: Eigentum muss leistbar sein Klagenfurt - Nach den Änderungen, die im Vorjahr beschlossen wurden, sollte die Vergabe von Wohnkrediten nun vereinfacht werden. Sollte, denn wer sich einen großen Wurf erwartet, wird enttäuscht: Die neue Regelung betrifft nur die sogenannte Zwischenfinanzierung. An den Auflagen für Eigenkapital wird sich nichts ändern, zumindest vorerst. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) Werbung Mag. Paul Perkonig, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Kärnten und Immobilientreuhänder, fordert einen Korrekturkurs, was die Eigenkapitalsregelung betrifft. © Montage 5min / Pixabay

Eigenkapitalsregelung bleibt

Was bedeutet das für Interessierte, die sich Eigentum anschaffen möchten? Weiterhin 20 Prozent Eigenkapital und eine Kreditrate, die maximal 40 Prozent des Nettoeinkommens ausmachen darf. Fachgruppenobmann Mag. Paul Perkonig appelliert: „Die strengeren Wohnkredit-Regeln sind gerade für junge Kärntner:innen auf dem Weg zum Eigenheim zur nicht überwindbaren Hürde geworden. Viele Wohnungskäufer blitzen aufgrund der neuen Kreditvergaberegeln bei den Banken ab. Die Eigenkapitalquote wurde nicht gelockert. Zwischenfinanzierungen, bei denen übrigens unverständlicherweise nur 80 % statt 100 % der besicherten Immobilie angerechnet werden, bringen gerade jungen Interessenten:innen nichts. Wer kann in jungen Jahren schon auf ein Vermögen zurückgreifen? Damit bleibt ihnen Eigentum in den meisten Fällen weiterhin verwehrt.“

Guter Ansatz: Entlastung durch Freibetrag bei Grunderwerbssteuer

Auch über Steuersätze wird diskutiert. So will Finanzminister Brunner einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer einziehen, um jungen Menschen den Weg zu den eigenen vier Wänden zu erleichtern: Bis zu 500.000 Euro auf das erste Eigenheim sollen steuerfrei werden. Weiters wären auch andere Gebühren wie zum Beispiel die Grundbucheintragsgebühr zu diskutieren, sagte der Finanzminister. Die grünen Koalitionspartner sind allerdings dagegen. Ihr Argument: „Davon würden auch Villenkäufer profitieren.“ Gerade für junge Menschen, die das erste Mal Eigentum erwerben möchten, ist dieses grüne provokative Gegenargument geradezu ein Affront.

Eigentumserwerb muss möglich sein.

Fakt ist, die Kärntner Immobilienmakler sind sich ihrer Pflichten mehr als bewusst. Dazu zählen die Aufklärungs-, Beratungs- und Verschwiegenheitspflicht. Sie bleiben aber auch politisch am Ball und zeigen auf, wenn es Korrekturkurse braucht.