OGH entschied Streit nach Scheidung: Gefühle des Katers spielen keine Rolle Steiermark - Ein kurioser Fall beschäftigt schon des längeren die Gerichte. Ein steirisches Ex-Ehepaar stritt nach der Scheidung darum, wer den gemeinsamen Kater behält. Der Oberste Gerichtshof entschied: Die Gefühle des Katers spielen keine Rolle. Wo der Kater bleiben möchte, sei irrelevant. Es sei nur wichtig, wer von den Besitzern die stärkere Bindung zum Tier habe.

Sei es um Besitztümer oder das Sorgerecht der Kinder: Nach Scheidungen streiten die ehemaligen Ehegatten um so einiges. In diesem kuriosen Fall geht es um Kater “Fritz”*. Beide Ehegatten wollten Fritz bei sich behalten. Es kam also so weit, dass dieser Fall des steirischen Ex-Ehepaares die Gerichte lange beschäftigte.

Vor Gericht gegangen

Im Dezember 2021 ließen sich die beiden Ehegatten scheiden. Bei ihrem Auszug hatte die Ehefrau ohne Wissen und Willen des Mannes den Kater einfach mitgenommen. Das ließ sich der Gatte nicht gefallen und zog vor Gericht: Das Bezirksgericht Graz-Ost wies Fritz dem Ehemann zu, da dieser stärkere gefühlsmäßige Beziehung zum Kater hatte. Das Landesgericht allerdings hob die Entscheidung wieder auf. Die Begründung: Es müsse zuerst geklärt werden, zu welchem Besitzer der Kater selbst eine stärkere emotionale Bindung gehabt habe und wer eher geeignet sei, sich um ihn zu kümmern.

Gefühle des Katers spielen keine Rolle

Dem widersprach schließlich der Oberste Gerichtshof (OGH): Die Gefühle des Tieres spielen in einer solchen Zuweisung keine Rolle. Der Kater sei demnach wie eine “Sache” zu behandeln. “Der stärkeren gefühlsmäßigen Bindung des Tiers zu einem der beiden Ehegatten kommt für dessen Zuweisung im Rahmen des nachehelichen Aufteilungsverfahrens keine entscheidende Bedeutung zu”, heißt es seitens des OGH.

Verfahren wird wiederholt

Laut OGH sei in diesem Fall vielmehr entscheidend, welcher der beiden Ehegatten eine stärkere emotionale Beziehung zu dem Kater hatte. “Davon wäre nur dann abzuweichen, wenn eine Zuweisung an diesen mit tierschutzrechtlichen Bestimmungen unvereinbar wäre”, so der OGH. In dem Fall um Kater Fritz sei noch nicht eindeutig, wer die stärkere Bindung zu Fritz hatte. Fraglich sei auch, ob es zwischen dem Ex-Paar nicht doch eine Vereinbarung zur Zuweisung des Kates gegeben hat. Das Verfahren muss daher wiederholt werden.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.