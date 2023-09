Einbruch in Büro Tresore mit Winkelschleifer aufgeschnitten: Wurde tatsächlich nichts gestohlen? Gmünd - In der Nacht auf heute wurde in Büroräumlichkeiten eingebrochen. Dabei wurden zwei Tresore sogar mit einem Winkelschleifer aufgeschnitten. Ersten Erkenntnissen nach wurden allerdings keine Wertgegenstände gestohlen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © Montage: fotolia/pexels

In der Nacht auf heute, dem 9. März, wurde in die Büroräumlichkeiten einer Firma in Gmünd eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten dabei alle Schränke und schnitten zwei Standtresore mit einem Winkelschleifer auf. “Aus den Tresoren wurden nach ersten Erkenntnissen keine Wertgegenstände wie Bargeld gestohlen”, heißt es seitens der Polizei. Ob aus den durchsuchten Schränken etwas fehlt, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Gesamtschadenssumme ist noch unbekannt.