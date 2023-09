Technische Unterwegskontrollen Gefahr in Verzug: Fast 100 LKW aus dem Verkehr gezogen Steiermark - Desolate LKWs sind eine massive rollende Gefahr. Bei Technischen Unterwegskontrollen (TUK) wurden 2022 sogar 1.226-mal schwere Mängel an Lkw festgestellt und 1.041 Lkw-Fahrenden wurde die Weiterfahrt auf Österreichs Straßen sogar verboten. Der Grund dafür: „Gefahr in Verzug“. Auch in der Steiermark führt die ASFINAG die Technischen Unterwegskontrollen durch. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (237 Wörter) © LPD Stmk

In der Steiermark fanden im Vorjahr 60 derartige Prüftage statt, an denen bei Lkw fast 118 schwere Mängel entdeckt wurden und in 99 Fällen sogar „Gefahr in Verzug“. Österreichweit wurden über 1.041 Lkws wegen Gefahr in Verzug aus dem Verkehr genommen. 1.226 Fahrzeuge wiesen schwere Mängel auf.

Technische Unterwegskontrollen in ganz Österreich – die Zahlen 2022 zusammengefasst Prüftage: 521 Tage

Erstellte Gutachten 2022: 4.205 Stk.

Keine Mängel: 293 Mal

Leichte Mängel: 1.627 Mal

Mängel Vorschriften: 18 Mal

Schwere Mängel: 1.226 Mal

Gefahr in Verzug: 1.041 Mal

Ablauf der TUKs

Im Rahmen von Technischen Unterwegskontrollen (TUKs) sind mobile Prüfzüge mit einem Prüfleiter und zwei Prüfhelfern im Einsatz. Während Polizeibeamte für eine verkehrssichere Ausleitung der Fahrzeuge sorgen und einen ersten Expertenblick auf die Lkw werfen, kümmert sich das ASFINAG-Team um jene Fahrzeuge, die zur genaueren Begutachtung auf technische Mängel ausgefiltert werden. Zusätzlich zu den Überprüfungen der Fahrzeugtechnik nimmt die Polizei aber auch weiterführende Überprüfungen vor. Das sind unter anderem die Kontrolle notwendiger Lizenzen oder auch die Einhaltung von EU-Sozialvorschriften.

So wichtig sind regelmäßige Lkw-Kontrollen

In insgesamt rund 18 Prozent der Unfälle auf Autobahnen und Schnellstraßen sind Lkw involviert. Und obwohl die ganz klare Mehrheit der Lkw-Fahrer:innen technisch einwandfreie Schwerlastfahrzeuge lenkt, Ruhezeiten einhält und die Ladungen gut gesichert ist, sind „schwarze Schafe“ mit desolaten Lkw rollende Verkehrssicherheits-Risiken. Denn Lkw-Unfälle haben meistens verheerende Folgen: ein Drittel endet tödlich und die Aufräumarbeiten dauern oft mehrere Stunden und sind immer mit Staus verbunden. Damit es nicht so weit kommt, setzt die ASFINAG auf Technische Unterwegskontrollen als Ergänzung zu den bereits erfolgreich bestehenden Sicherheitschecks.