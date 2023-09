Bei "Too Good To Go" dabei:

Klagenfurter Videothek rettet jetzt Lebens­mittel

Klagenfurt - "Too Good To Go" setzt sich dafür ein, dass Lebensmittel nicht im Müll landen. Die App ermöglicht es Betrieben, wie Bäckereien, Restaurants oder Supermärkten, ihr überschüssiges Essen zu einem reduzierten Preis an Selbstabholer zu verkaufen. Nun ist auch die Klagenfurter Videothek "Bellissimo" mit dabei.