Einsatz läuft Bomben­drohung an Klagenfurter Schule: Campus evakuiert Klagenfurt - Eine Bombendrohung ist am Donnerstagvormittag am BRG/BORG Klagenfurt in der Hubertusstraße eingegangen. Der gesamte Campus wurde evakuiert. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Nähere Informationen folgen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) Eilmeldung © Leserfoto

Erst kürzlich ist an der Fachberufsschule St. Veit an der Glan eine Bombendrohung eingegangen – wir haben berichtet. Nun folgte eine weitere am BRG/BORG in Klagenfurt. Aufgrund dessen läuft aktuell ein Polizei-Großeinsatz in der Hubertusstraße. “Vor Ort sind sprengstoffkundige Organe, Spürhunde, die Spezialeinheit Cobra sowie Beamte des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt”, erklärt Pressesprecher Mario Nemetz im Gespräch mit 5 Minuten.

Wieder Drohung auf Schultoilette

Der gesamte Bildungscampus wurde bereits evakuiert, die Schüler befinden sich derzeit beim nahen Wörthersee-Stadion in Waidmannsdorf. Derzeit durchsuchen die Einsatzkräfte das gesamte Schulgebäude auf möglichen Sprengstoff. Laut der Polizei soll sich die Drohung wieder auf der Schultoilette befunden haben. Unklar ist, ob ein Tatzusammenhang zu jenem Vorfall in St. Veit besteht. #Update – Vor kurzem konnte die Polizei Entwarnung geben, der Einsatz wurde beendet. Mehr dazu hier.

Die Straßen rund um das Gebäude wurden von der Polizei abgesperrt. © Leserfoto Sämtliche Schüler wurden evakuiert. © Leserfoto © Leserfoto © Leserfoto © Leserfoto