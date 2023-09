Schülerinnen berichten Bomben­drohung an Klagenfurter Schule: "Zuerst nahm ich das gar nicht richtig ernst" Klagenfurt - Am Donnerstagvormittag wurde auf der Schultoilette des BORG Klagenfurt eine Bombendrohung gefunden. Sofort wurde die Polizei alarmiert sowie Schüler und Lehrkräfte evakuiert. Im Gespräch mit 5 Minuten berichten sie: "Zuerst nahm ich es noch gar nicht so richtig ernst..." von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) Leserstory © Leserfoto

Aktuell läuft ein Polizei-Großeinsatz in der Hubertusstraße in Klagenfurt. Wie berichtet, wurde auf der Schultoilette der BORG Klagenfurt eine Bombendrohung gefunden. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Sprengstoffkundige Organe, Spürhunde, die Spezialeinheit COBRA und mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos rückten zum Einsatz aus. In der Schule ertönte währenddessen der Feueralarm. Eine Schülerin erzählt gegenüber 5 Minuten: “Wir hatten gerade Pause, als der Alarm losging. Zuerst nahm ich das gar nicht richtig ernst, vermutete eine Übung dahinter.”

Polizei-Großaufgebot vor dem BORG Klagenfurt. © Leserfoto Die Schüler wurden evakuiert. © Leserfoto

“Es kam immer mehr Polizei”

Doch plötzlich seien alle in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Sie erinnert sich: “Jemand schrie ‘Lauft, holt eure Sachen'”. Ihre Freundin ergänzt: “Dann wurden wir praktisch aus der Klasse rausgeschubst in Richtung Ausgang.” Dort begriffen die Schülerinnen langsam den Ernst der Lage. “Es kam immer mehr Polizei, sogar zwei Hubschrauber flogen über uns hinweg.” Für sie ging es dann weiter in Richtung Stadion, wo sie nun darauf warten, ob sie in ihre Klassen zurückkehren dürfen. Die Polizei durchsucht indes das Gebäude auf möglichen Sprengstoff. Die Schülerinnen versuchen es mit Humor zu nehmen: “Vielleicht wollte jemand seine Schularbeit nicht schreiben.”

#Update – Vor kurzem konnte die Polizei Entwarnung geben, der Einsatz wurde beendet. Mehr dazu hier.