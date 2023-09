Hirsch Armbänder (#wirsindkärnten) Nikolaus Hirsch: Bei ihm findet jede Uhr ihr perfektes Outfit Kärnten - Nikolaus Hirsch leitet gemeinsam mit seinem Bruder Matthäus die Hirsch Armbänder GmbH in vierter Generation. In unserer Reihe #wirsindkärnten spricht der 32-jährige Manager des 600 Mitarbeiter zählenden Weltmarktführers über familiären Handwerksgeist, aktuellste Trends und warum es zarte Rosen neuerdings sogar mit Alligatoren aufnehmen können. von Robin Plankenauer 12 Minuten Lesezeit (1527 Wörter) Nikolaus Hirsch setzt auf modernes Marketing, trendige Werkstoffe und farbliche Akzente © Hirsch

Wie die Uhr zum Lederarmband fand

Der französische Mechaniker Abraham Louis Breguet soll 1810 für Caroline Bonaparte, die Königin von Neapel und Schwester von Napoléon, eine der ersten Armbanduhren der Welt gefertigt haben. Aber erst geraume Zeit später, man schrieb mittlerweile das Jahr 1904, wurde von Louis Cartier eine Fliegeruhr entwickelt, die mit einem Lederarmband am Handgelenk getragen wurde. Das erst setzte einen internationalen Trend in Gang, der die bisher übliche Taschenuhr langsam aber sicher ablöste. Eine Entwicklung, die offenbar einst auch von Firmengründer Hans Hirsch aufgegriffen wurde und bis heute von Klagenfurt aus mit viel Liebe zur Tradition vorangetrieben wird: “Unser Unternehmen ist 1945 entstanden. Die Familie meines Urgroßvaters hatte ursprünglich bei Wien eine Gerberei, er ist dann direkt nach dem Krieg mit seiner Frau nach Kärnten gezogen. Sie haben dann ihre Essensmarken zum Teil gegen Lederreste aus der Schuhindustrie getauscht und damit begonnen, daheim am Küchentisch Armbänder anzufertigen”, erzählt der heutige Co-Firmenchef Nikolaus Hirsch aus der langen Familienchronik. Jede weitere Generation habe dann zum Firmenerfolg beigetragen.

Traditionsbewusstes Brüderpaar und Führungsduo mit Sinn für Innovation: Nikolaus (r.) und Matthäus Hirsch © Hirsch

“Mein Vater hat intensiv Ahnenforschung betrieben. Das erste Dokument, das belegt, dass sich jemand aus unserer Familie mit dem Werkstoff Leder auseinandergesetzt hat – damals als Leder- und Sattelmeister – datiert auf 1765. Wir sind damit sogar die neunte Generation”, erklärt der 32-Jährige mit Blick auf eine ausgedehnte familiäre Berufstradition. Anfang 2022 habe sich Vater Robert Hirsch komplett aus der operativen Führung des mittlerweile weit über die grenzen renommierten Unternehmens zurückgezogen und seinen Söhnen “das Feld überlassen”.

Weltmarktführer

Heute beschäftige das Unternehmen Hirsch international 638 Mitarbeiter. Davon seien 300 direkt in Klagenfurt tätig, wobei die Uhren- und Schmuckarmbänder weltweit in über achtzig Länder ausgeliefert würden. “Wir haben mehrere Standorte, auch eine Niederlassung in Hongkong, die für uns als Vertriebshub dient. Dazu kommt eine Niederlassung in Japan. Zudem haben wir haben in der Schweiz, in Spanien und in Portugal eigene Shop-im Shop-Systeme in Kaufhäusern, wo wir Serviceleistungen anbieten”, gibt Nikolaus Hirsch einen Eindruck vom weltweiten Engagement der Klagenfurter Firma. Die täglichen Führungsagenden seien zwischen Bruder Matthäus (30) und ihm relativ klar aufgeteilt: “In der Firma kümmert sich mein Bruder in erster Linie um die internen Abläufe, also Bereiche wie Technik, Produktion und Finanz. Ich bin ich vor allem für das Marketing und den Verkauf zuständig.”

Dabei verkaufe man die hauseigenen Produkte aber nicht nur selbst, sondern sei auch einer der Lieferanten für die exklusive Schweizer Uhrenindustrie und zahlreiche Luxusmarken, betont der Social-Media-erfahrene Marketing-Profi des Familienunternehmens, das in der Branche auch als Weltmarktführer gelte.

Flexibler Lifestyle am Handgelenk

Um diese Position weiter auszubauen, setze man auf Innovationen, gehobene Ästhetik und frischen Lifestyle – und unterstreicht mit dem Firmenslogan “Hirsch The Bracelet” die international ausgerichteten Ambitionen. Gegenwärtig würden in der Uhrenindustrie jedenfalls zwei große Trends verfolgt. “Man versucht einerseits, Geschichte neu zu interpretieren, da lebt der Retro- und Vintage-Gedanke gerade sehr stark auf. Die zweite Entwicklung, die wir sehen, ist der Bedarf an Schnellwechsel-Systemen. Die Menschen wollen die Möglichkeit haben, die Armbänder schnell und einfach nach Lust und Laune zu wechseln”, weiß Hirsch. Dazu habe man das passende Angebot für die Kunden entwickelt. “Unser Claim ist ja ‘Dress your Watch’. Jetzt kannst du den Look der Uhr jederzeit problemlos verändern – zum Beispiel von elegant auf sportlich. So kann man mit den Optionen spielen, die Uhr je nach Bedarf ‘einkleiden’.”

Innovation mit Nachhaltigkeit

Auch die Nachhaltigkeit sei ein wesentliches Themenfeld: “Wir arbeiten verstärkt mit Naturmaterialen, das ist ein wichtiger Trend, der von uns schon relativ früh aufgegriffen wurde.” Bereits 2015 habe man ein Band entwickelt, das zu hundert Prozent aus nachhaltigen Stoffen kreiert würde. Neben Naturkautschuk oder Eukalyptus-Fasern kämen beispielsweise auch in sorgsamer Handarbeit eingefärbte Blattskelette als Material-Innovation zum Einsatz. Nicht nur das, selbst Stein böte sich als Werkmaterial an: “Wir verwenden dünne Granitplatten, die wir mit einem speziellen Verfahren flexibel machen”, erklärt der Unternehmer und zitiert den Firmengründer: “Unser Urgroßvater hat immer gesagt: ‘Es gibt nichts, was nicht noch besser gemacht werden kann.’ Er war ein großer Erfinder und hat sich stets damit beschäftig, was man noch optimieren könnte.” Dieser Geist für Innovation sei jedenfalls eine treibende Kraft und tief im Unternehmen verankert. Für die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen sei daher auch ständig ein zehnköpfiges, interdisziplinär zusammengesetztes Team im kreativen Einsatz.

Eine Rose, die auch Luxusverwöhnte besticht

“Wir wollen den Gedanken unseres Urgroßvaters weiterpushen: Was können wir noch flexibel machen und auf das Handgelenk bringen. Wir haben erkannt, dass speziell die gehobene Uhrenindustrie sehr intensiv nach neuen Materialien sucht, die nicht von exotischen Tieren stammen”, erzählt Hirsch aus der Uhrenbranche, die vermehrt mit strengen Ein- und Ausfuhrregelungen konfrontiert sei. Speziell in Zeiten von E-Commerce und der Digitalisierung brauche es daher Alternativen. “Wir haben uns gefragt, was kann dem Alligator Parade bieten – und sind auf die Rose gekommen. Es ist dadurch auch das erste Armband entstanden, das wir aus Rosenblättern und ganz ohne den Einsatz von Kautschuk gefertigt haben”, zeigt sich der Manager über die hauseigene Neuentwicklung zufrieden und ergänzt: Wir finden, die Rose ist ein sehr gutes Äquivalent. Sie ist eine sehr attraktive Blume, die genau das versprüht, was hier gesucht wird: Luxus, Schönheit, Eleganz.”

Pflanzlicher Luxus: Beachtliche 86 Arbeitsschritte soll das in Handarbeit gefertigte Uhrenarmband aus Rosenblüten benötigen © RP / 5min.at

Dem Arten- und Umweltschutz habe sich das Unternehmen ohnehin verschrieben. So würden etwa sämtliche Werksmaterialen ausschließlich von streng geprüften und zertifizierten Firmen bezogen. Zudem sei man Gründungsmitglied des in der Schweiz ansässigen Internationalen Verbandes für Qualitätssicherung.

Mut zur Farbe

Ob der modebewusste Firmenchef und Verkaufsprofi in Zeiten von Instagram & Co auch sein eigenes Trend-Model ist? “Die Uhrenindustrie ist eine spannende, aber durchaus auch konservative Industrie. Wir haben so viele tolle Armbänder in den verschiedensten Farben, ich finde es schade, wenn immer nur Schwarz und Braun getragen wird. Da lade ich zu Mut zur Farbe ein, gerade die Männer – das versuche ich natürlich auch ein bisschen zu repräsentieren”, erwidert der im Zeichen Steinbock geborene Unternehmer mit einem Lachen. Überhaupt sei die Uhr das einzige richtige Accessoire des Mannes, dem könne man ruhig ein bisschen mehr Spielraum geben, empfiehlt Hirsch und ergänzt: “Wir nutzen auch sehr gerne die Pantone-Farbtrends. Heuer ist übrigens ‘Viva Magenta’ die Farbe des Jahres. Sie steht für Freude, Optimismus und Mut.”

Wasserfeste Performance

Dass nicht nur die Farben wasserfest sind, dafür sorge das Know-how des Traditionsunternehmens: “Was viele nicht wissen: Alle unsere Armbänder sind wasserabweisend! Viele Modelle unserer Kollektion auch wasserfest und damit bedenkenlos zum Schwimmen geeignet. Es ist so ein Paradigma in der Uhrenindustrie, dass Leder nicht nass werden darf. Uns ist es gelungen, unsere Produkte so zu behandeln, dass sie die Nässe aushalten. Wir empfehlen sogar, das Armband regelmäßig mit lauwarmen Wasser zu reinigen.”

Für sportliche Aktivitäten setzt der 32-Jährige, der sich selbst mit regelmäßigem Gym-Training fit hält, auf die hauseigene “Performance”-Serie: “Ein Armband gepaart mit einem Kautschukkern nennen wir Performance. Für Leute, die viel Outdoor sind, wo das Armband extrem viel Leistung bringen muss. Da haben wir ein Produkt mit zusätzlichen Belüftungsrillen geschaffen, dem können weder Schweiß noch Nässe etwas anhaben.” Überhaupt würden sämtliche Armbänder bereits im Entwicklungsprozess hohen Qualitäts- und Belastungsproben unterzogen.

Weit gereister Manager mit Sinn für Selbstgekochtes

Beruflich pendle der mit einer Kärntnerin verheiratete Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien regelmäßig zwischen seinem Wiener Wohnsitz und dem Klagenfurter Unternehmensstandort: “Mein Bruder hat wie ich in Wien studiert, ich bin dann aber dort geblieben, ich mag die Großstadt. Es kommt auch meiner Reisetätigkeit durch den Job als Vertreiber zugute”, erklärt der auslandserfahrene Manager, der seine Kreativität in der Freizeit auch gerne bei selbst geschaffener Kulinarik auslebt: “Ich koche extrem gerne, das bereitet mir sehr viel Spaß. Wir haben generell eine starke Affinität zu Asien, dementsprechend koche ich sehr gerne Asiatisch.” Kein Wunder, hat er doch als Kind – gemeinsam mit seinem Bruder – sieben Jahre im Fernen Osten verbracht: “Wir sind beide in der Zeit, als unser Vater das Unternehmen in Asien aufgebaut hat, in Hongkong aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen.”

Eine Erfolgsgeschichte mit Fortsetzung

Auch wenn er das Großstadtflair nicht missen möchte, ist und bleibt Kärnten der wirtschaftliche Mittelpunkt: “Unsere Manufaktur hier ist uns sehr wichtig, sie ist der Kern unserer Erfolgsgeschichte. Die wollen wir von hier aus weiterschreiben, das Unternehmen weiter wachsen lassen. Es ist ein kleines aber feines Produkt und es wird auch fast alles hier produziert. Wir sind froh, hier an diesem Standort zu sein”, betont der Unternehmer und spricht für Interessenten sogleich eine Einladung aus: “Wenn sich jemand informieren möchte, kann er sehr gerne persönlich vorbeikommen und unseren Showroom besichtigen.” – Dort in der Klagenfurter Hirschstraße Nr. 5, wo man auch in vierter Generation dafür garantieren will, dass jeder für seine Uhr auch wirklich die perfekte “Kleidung” findet.