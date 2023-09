Tag der offenen Tür Wie funktioniert ein Studium? Uni Klagenfurt öffnet ihre Pforten Klagenfurt - Am 17. März 2023 öffnet die Universität Klagenfurt von 8 bis 15 Uhr ihre Türen für Studieninteressierte und lädt zum Tag der offenen Tür. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm, bei dem sie die Universität, den Campus sowie Lehrende und Studierende kennenlernen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © 5min.at

Was kann ich an der Universität Klagenfurt studieren? Welche Fristen muss ich beachten? oder: Welche Jobperspektiven habe ich nach meinem Studium? Die Bandbreite der angebotenen Studien ist größer denn je. An der Universität kann man aus 20 Bachelorstudien, 14 Lehramts-Unterrichtsfächern, 29 Masterstudien und 5 Doktoratsstudien wählen.

Schnuppervorlesungen und „Karrierewege“

Die Besucher erhalten an diesem Tag Informationen rund um das Studienangebot der Universität und bekommen tolle Einblicke in die Welt der Forschung. Studierende und Wissenschaftler der Universität geben persönlich Auskunft zum Studienangebot und gehen in individuellen Gesprächen auf alle Fragen rund ums Studium ein. Zudem werden in 38 Schnuppervorlesungen erste Eindrücke in ausgewählte Studienrichtungen vermittelt und wertvolle Tipps für den Studienstart gegeben. Die Info-Sessions geben einen Überblick über Programme und Servicestellen, die die Studierenden während des Studiums unterstützen. Campus- und Bibliotheksführungen sowie ein Gratis-Frühstück runden das Programm ab. Weiters werden am Tag der offenen Tür die „Karrierewege“ angeboten, wo Absolventen der Universität Klagenfurt über ihr Studium, den Berufseinstieg und ihre Erfolge sprechen.