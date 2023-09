Ein Grund zum Feiern Große Jubiläums-Party bei Eisner Auto: Kommt und feiert mit! Klagenfurt - Bei Eisner Auto haben Kunden immer einen Grund zum Feiern: Deshalb sind am Freitag, dem 17. März 2023, alle zur großen Jubiläumsparty bei Einser Auto in der Pischeldorferstraße eingeladen! Außerdem ist die Preisschmelze bei Eisner Italia ausgebrochen und auch die Standorte Südring und St. Veiterstraße locken im März mit tollen Angeboten! von Carolina Kucher 7 Minuten Lesezeit (870 Wörter) Werbung Wolfgang Regenfelder und David De Simone von Eisner Auto in der Pischeldorfer Straße. © Eisner Auto

Am Freitag, dem 17. März 2023 ist von 9 bis 18 Uhr Party angesagt, denn Suzuki VITARA feiert 35 Jahre Jubiläum und alle feiern mit! In Klagenfurt wird es beim Standort Pischeldorfert Straße rund gehen: “Wir werden den Tag mit gutem Essen, Getränken und einer Verlosung von tollen Preisen verbringen und auch eine anregende Präsentation aller Suzuki-Modelle halten, wie beispielsweise dem Suzuki NEW S-Cross, um die Geschichte von Suzuki zu feiern und die neuesten Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Als Highlight des Tages möchten wir unseren Kunden außerdem die Gelegenheit geben, das beliebteste Modell – den Suzuki Vitara – hautnah zu erleben. Ihr werdet die Möglichkeit haben, das Lieblingsauto der Marke Suzuki zu besichtigen, sich hinein zu setzen und eine Probefahrt zu vereinbaren”, freuen sich das Eisner Auto-Team. Wer sich für dieses Allround-Wunder entscheidet, kann sich jetzt einen Bonus den Finanzierungsbonus im Wert von 1.000 Euro, den Versicherungsbonus um 500 Euro und Gratis-Treibstoff für die ersten 1000 Kilometer sichern. Egal, ob du dich für den 1.4 BOOSTERJET HYBRID Motor oder 1.5 Dualjet HYBRID Motor entscheidest – fortschrittliche Sicherheitsfeatures inklusive.

Wolfgang Regenfelder, Standortleiter von Auto Eisner in der Pischeldorfer Straße und Verkaufsberater Daniel Blasnik freuen sich auf euch! © Eisner Auto

Preisschmelze bei Eisner Italia

Während die einen feiern, schmelzen bei Eisner Auto Italia in Klagenfurt die Preise. “Knapp 70 Fahrzeuge sind von der Preisschmelze betroffen, also schnell einen Verkaufsberater kontaktieren, Probefahrt buchen und die sparsamen Hybridmodelle bei Eisner Auto Italia testen”, rät Eisner Italia Standortleiter Christian Legner. Der Fiat 500 Dolce Vita ist ab 83 Euro pro Monat zu haben und der Fiat Tipo Hatchback aktuell ab 89 Euro monatlich. Sensationelle Leasingangebote auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten, rechnen die Verkaufsberater von Eisner Auto Italia gerne durch. Auch die Fiat Ducato Pritsche gibt es jetzt um 5.000 Euro. Der Fiat 500L winkt hingegen mit sagenhaften 5.810 Euro Ersparnis. Den Jeep Renegade gibt es um 27.390 Euro und einen Alfa Romeo Stelvio mit Allrad um 62.990 Euro. Ab sofort gültig und solange der Vorrat reicht. Die Jungwagen sind bestens gepflegt und haben den „Big Deal“ inkludiert sowie sechs Jahre garantierte Sicherheit.

Während die einen feiern, schmelzen bei Eisner Auto Italia in Klagenfurt die Preise. Schnell vorbeischauen! © 5min

Mega-Angebote bis 31. März!

Bei Eisner Auto sind alle in Aufbruchsstimmung. Denn endlich liefern die Hersteller wieder mehr Fahrzeuge, was zur Folge hat, dass die Kunden viel schneller an ihre Traumautos kommen. Um dies gebührend zu feiern, hat Eisner Auto das 0 Prozent-Leasing für alle Opel Pkw bis 31. März 2023 verlängert (ausgenommen E-Fahrzeuge)! Dazu gibt es ebenfalls bis 31. März 2023 eine Eintauschprämie bis zu 2.000 Euro! Wie immer kommen Kunden bei Eisner Auto in den Genuss des BIG Deal und der DIA-Garantie für bis zu sieben Jahre sorgenfreies Fahren. Dem nicht genug, bietet Eisner Auto Bestpreise für deinen Gebrauchtwagen. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die neuen Opel-Modelle Corsa, Crossland und Grandland nicht nur bei Fans der Marke auf absolute Begeisterung stoßen, sondern auch jede Menge neue Fans gewinnen. Außerdem sind noch viele weitere Modelle zu Top-Konditionen sofort verfügbar! “Kein Wunder, denn wie vom deutschen Qualitätshersteller Opel gewohnt, werden hier nur hochwertige Bestandteile für maximale Verlässlichkeit verbaut. Alle Modelle gibt es in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, die allen Wünschen genüge tun. Selbstverständlich sind modernste elektronische Helferlein für Entertainment, Fahrspaß und mehr Sicherheit”, betont Mario Kogler, Verkaufsleiter bei Eisner Auto Südring.

Verkaufsberaterin Gabriele Haferkamp sorgt für Frauenpower bei Einser Auto! © 5min.at Verkaufsberater Marwan El Serag ist ein absoluter Profi auf seinem Gebiet! © 5min.at Auf jeden Fall einen zweiten Blick wert: Der Opel Grandland! © 5min.at Und auch dieses Opel Model lässt sich sehen: Der Opel Astra, Gewinner des Goldenen Lenkrads 2022. © Opel

“CAR OF THE YEAR” bei Eisner Auto St. Veiter-Straße!

“Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Topmodell, der Mazda CX-60 und auch Mazda2 Hybrid die Auszeichnungen FLEET CAR OF THE YEAR 2023 in den Kategorien Kleinwagen/ Kompakt und SUV gewonnen haben”, freut sich Wolfgang Mundschitz, Eisner Auto Standortleiter in der St. Veiterstraße. Es ist eine Premiere bei dieser Wahl, dass ein Hersteller gleich zwei der begehrten Awards gewinnt. Diese Awards sind damit eine besondere Auszeichnung Mitbewerber am Markt. Dieses hervorragende Ergebnis zeigt die Stärke, die Qualität und großes Potential der beiden Modelle.

Wie cool ist das denn? Der Mazda CX-60 wurde zum FLEET CAR OF THE YEAR 2023 gekürt. © 5min.at

Hole dir ein Stück von Österreich- mit der Seat Ibiza Austria Edition!

Einer der beliebtesten Kleinwagen Österreichs punktet jetzt mit einem limitierten Sondermodell. “Die Höhepunkte: LED-Scheinwerfer, fünf Jahre Garantie und ein 8,25″ Mediensystem!”, freut sich Wolfgang Regenfelder, Standortleiter bei Eisner Auto in der Pischeldorferstraße. Sichere dir jetzt deinen Preisvorteil in Höhe von 1.500 Euro. Bei Verwendung aller POBA Boni beträgt der Kaufpreis 13.490 Euro! Und nicht vergessen: Bei Einser Auto erhält man bei jedem Kauf eines Neuwagens den großartigen BIG DEAL dazu! Weitere Informationen zum Fahrzeug sowie zu zusätzlichen Angeboten, erhältst du direkt bei deinem Verkaufsberater.

Eisner Auto? Da bin ich mir sicher!

Warum man sich bei Eisner Auto sicher sein kann? Weil hier die Sicherheit der Kunden im Fokus steht! Wer sich jetzt ein Fahrzeug bei Eisner Auto kauft erhält ein top Versicherungsangebot obendrauf! Das heißt: Fünf Monatsprämien Haftpflicht + Vollkaskoversicherung gratis! Und das beste: Das gilt nicht nur für die Neuwägen, sondern auch für alle Gebrauchtfahrzeuge! Nähere Infos dazu erhaltet ihr bei eurem Verkaufsberater!

*BIG DEAL: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine händlereigene Garantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei Eisner Auto. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.