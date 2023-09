Nächstes Viertelfinal-Spiel steht an Klare Ansage: "In Klagenfurt wird man einen ganz anderen VSV sehen" Heidi Horten-Arena - Die bittere Playoff-Auftakt-Niederlage vom vergangenen Dienstag haben die VSV-Adler umfassend analysiert und abgehakt. Der Fokus ist bereits voll auf Spiel 2 der best-of-seven-Serie am morgigen Freitag. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (228 Wörter) © VSV/Krammer

“Wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht gewinnen”, bringt es VSV-Headcoach Rob Daum auf den Punkt. Der KAC habe, so Daum, gut gespielt, “wir haben viel zu viele leichte Fehler gemacht. “Auch unser Passspiel war zu ungenau. Wir waren nicht gut genug. Das müssen wir in Klagenfurt ändern, müssen viel konsequenter und effektiver agieren!” Ebenso hart ins Gericht mit dem eigenen Auftreten im Auftaktmatch geht der zweite Assistant-Captain der Blau-Weißen, Philipp Lindner: „Das, was wir am Dienstag geboten haben, war zu wenig […].“ Das Nervenflattern und die Aufregung seien jetzt, so Lindner, verflogen. “Jetzt heißt es in Klagenfurt in die Hände spucken, die Arbeits-Handschuhe anziehen und richtig hart arbeiten. Denn: Wir wissen, dass wir jedes Team in der Liga schlagen können, natürlich auch den KAC. Wir müssen mit Herz und Hirn spielen und werden die Serie ausgleichen.”

VSV-Headcoach lässt sich nicht in die Karten blicken

Nach einem hartnäckigen Magen-Darm-Virus, der in den letzten Tagen im Team wütete, haben sich die Adler nun wieder erholt und fit gemeldet. Auch VSV-Topscorer Robert Sabolic, der am Dienstag einen Kniecheck einstecken musste, ist glücklicherweise von einer schweren Verletzung verschont geblieben und wird ebenso im Line-up stehen. Bezüglich eventueller Umstellungen im Line-up lässt sich jedoch Daum nicht in die Karten blicken. “Das werden wir morgen bekannt geben.”