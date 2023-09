„TU Graz Super Science Space“ Cool! Neues Wissen­schafts­labor für Kinder er­öffnet heute Graz - Im neuen MINKT-Labor der TU Graz können Kinder und Jugendliche die Welt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Kunst und Technik abwechslungsreich und altersgerecht aufbereitet selbst erleben. Das neue Wissenschaftslabor öffnete heute seine Pforten. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (328 Wörter) © Frankl - TU Graz

Ein mobiler Windkanal, eine Architektur-Zeichenstation, eine virtuelle Sandbox, eine Klangwerkstatt, eine virtuelle Raumstation und vieles mehr: An insgesamt 16 Experimentierstationen können Kinder und Jugendliche ab sofort im „TU Graz Super Science Space“ in die spannende Welt der Wissenschaft eintauchen. Das neue Wissenschaftslabor öffnete am 9. März seine Pforten. Auf gut 200 Quadratmetern können Kinder vom Kindergartenalter bis zum Ende der Oberstufe an insgesamt 16 Stationen mit Aufbauten und Versuchsanordnungen Experimente aus allen Fachbereichen der TU Graz durchführen und so individuelle Kompetenzen entwickeln sowie Vorlieben entdecken.

Das erste universitäre MINKT-Labor in Österreich

Der „TU Graz Super Science Space“ ist die erste Einrichtung dieser Art in Österreich. Die Stadt Graz unterstützt das Projekt „TU Graz Super Science Space“ finanziell, die Bildungsdirektion Steiermark steuert Materialien bei und kommuniziert das Angebot an die Schulen. Der Aufenthalt im MINKT-Labor der TU Graz ist sowohl am Vormittag innerhalb des Regelunterrichts als auch am Nachmittag im Zuge einer Talente-Förderung während der Nachmittagsbetreuung möglich. Auch für Lehrerfortbildungen stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung. In den Schulferien sollen kostenpflichtige Sommerwochen bzw. Talente-Workshops angeboten werden.

Workshops für Schulen und Open Lab-Nachmittage

Entwickelt und konzipiert wurden die Stationen gemeinsam mit insgesamt 13 Instituten der TU Graz. Je nach Altersgruppe, Schulstufe und gewünschter Schwerpunktsetzung werden die Stationen passend kombiniert und vorbereitet. Angelika Droisner-Schwingshackl, Initiatorin und Projektleiterin des „TU Graz Super Science Space, erklärt: „Wir bieten einerseits den ‚Experimental Workshop‘, bei dem die Kinder und Jugendlichen in rund drei bis vier Schulstunden die Lern- und Experimentierstationen im MINKT-Labor jeweils im Duo erforschen. Die zweite Workshopart ist der ‚Technical Learning Workshop’. Diese Workshops dauern ein ganzes Semester und fließen mit ein bis zwei Schulstunden pro Woche in den regulären Schulunterricht ein. Pro Woche steht eine Station im Mittelpunkt, am Ende des Semesters entwickeln die Schüler eigene Projekte.“ Zusätzlich dazu gibt es einen wöchentlichen „Open Lab“-Nachmittag, bei dem Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Institute und Firmen gleichermaßen willkommen sind.