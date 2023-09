Am Freitag Playoff-Viertel­finalserie geht weiter: Rotjacken wollen siegen Klagenfurt - Am morgigen Freitag wird erstmals Playoff-Eishockey in der im Herbst eröffneten Heidi Horten-Arena gespielt: Der EC-KAC empfängt mit einer 1:0-Serienführung im Rücken den EC VSV zum zweiten von bis zu sieben Viertelfinalduellen. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Der EC-KAC eröffnete die Playoff-Viertelfinalserie am Dienstagabend mit einem 4:0-Auswärtserfolg in Villach. “Wir sind mit dem Playoff-Auftakt zufrieden, da wir den Eindruck hatten, dass wir unser System sauber und effektiv umgesetzt haben. Dadurch konnten wir Schwung aus Villachs Offensive nehmen und letztlich auch gewinnen. Für die weiteren Spiele bedeutet das aber überhaupt nichts”, stellt KAC-Stürmer Matt Fraser klar. In Playoff-Duellen des Formats „Best-of-Seven“ verlor Villach bislang 14 Mal die erste Begegnung. Nur in neun dieser Fälle aber auch die Serie.

“Dürfen nicht zu euphorisch werden”

“Wir erwarten uns, dass der Gegner einige Anpassungen vornehmen wird, und es wird entscheidend sein, wie wir dann auf diese reagieren”, so Fraser weiter. “Ich denke, der Schlüssel ist es, nicht euphorisch oder überschwänglich zu werden, sondern einfach weiter abgeklärt unseren Plan umzusetzen. Villach ist unverändert eine offensiv sehr starke Mannschaft, die viel Tempo aufs Eis bringen kann, daher geht es für uns wieder darum, ihren Raum und ihre Zeit zu verknappen”, betont der Stürmer.

Line-up steht noch nicht fest

Neben den Verletzten Maximilian Preiml, Rihards Bukarts, Johannes Bischofberger, Finn van Ee fällt beim EC-KAC unverändert auch Thomas Koch aus. Zudem endete das erste Viertelfinale am Dienstag für Verteidiger Kele Steffler und Stürmer Niki Kraus mit Verletzungen. Beide sind für Freitag ebenso fraglich wie die zuletzt erkrankten Paul Postma, Manuel Ganahl und Daniel Obersteiner. Unsicherheit hinsichtlich einer Mitwirkung im Heimspiel gegen Villach besteht auch beim angeschlagenen Thomas Hundertpfund. Das Line-up wird der Trainerstab aufgrund der zahlreichen Fragezeichen erst am Spieltag selbst und in Absprache mit der medizinischen Abteilung festlegen.