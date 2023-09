Alles Gute! Wie schön: „Singende Wirtin“ feierte besonderes Jubiläum Velden - Gertrud Fässlacher war eine beliebte Chefin des Lokals „Singender Wirt". Die Jubilarin erfreut sich bester Gesundheit und feierte am 4. März im Kreise ihrer Familie sowie Bewohner und Betreuer des Pflegeheimes Selpritsch ihren 100. Geburtstag. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) #GOODNews © kk/privat

Groß war auch die Freude, als sich Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) mit persönlichen Geburtstagswünschen und einer „100er-Geburtstagstorte“ bei Veldens ältester Gemeindebürgerin einstellte.

Auf ein erfülltes Leben

Gertrud Fässlacher kann auf ein arbeitsreiches und zugleich auch erfülltes Leben mit Gatten, zwei Söhnen, Schwiegerkinder und 3 Enkerl zurückblicken. Mit ihrem erstgeborenen Sohn musste sie als alleinerziehende Mutter – auf sich allein gestellt – durch die schweren Kriegsjahre kommen, ihr Gatte war im Krieg.

Eine beliebte Gastgeberin

Mit einem Lächeln erinnert sie sich dann aber an die „Goldenen Zeiten“, an die Jahre des Wiederaufbaues und dem Schaffen eines eigenen Heimes in Kranzlhofen oberhalb von Velden. Ab Mitte der 50er Jahre war sie in ihrer Frühstückspension beliebte Gastgeberin für viele ihrer Pensionsgäste. In dieser Zeit erlangte das Lokal „Singender Wirt“ große Bekanntheit, auch weit über Veldens Gemeindegrenzen hinaus. So manch bekannter Prominente hat neben bester Kulinarik auch den wunderschönen Blick auf die nächtliche Veldener Bucht genossen.