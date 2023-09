Bisherige Verordnung bleibt

Oster­feuer: Wo darf gezündet werden und wo nicht?

Steiermark - Osterfeuer: Sie werden traditionell am Karsamstag gezündet. Allerdings ist das Brauchtumsfeuer in vielen Orten, wie zum Beispiel in Graz, untersagt. Eine Liste der Gemeinden, die ein Feuer erlauben, findest du hier.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (68 Wörter)