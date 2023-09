Kommenden Freitag

Millionenshow für Kärntner Schüler: Landes­wettbewerb zur politischen Bildung

Klagenfurt - In Form einer Millionenshow wird am kommenden Freitag, dem 17. März 2023, der Landeswettbewerb "Quiz Politische Bildung-Europa-Quiz 2023" an der Arbeiterkammer in Klagenfurt ausgetragen. 40 Schulsieger werden dort in sechs Kategorien ihr fachliches Wissen in den Bereichen Politik und Geschichte unter Beweis stellen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter)