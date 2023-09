Bereits zwei Mal sind in den letzten Tagen Bombendrohungen in Kärntens Schulen eingegangen. Einmal war die St. Veiter Berufsschule, einmal der Schulkomplex der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt Opfer einer solchen Drohung. In letzterem Fall mussten immerhin knapp über 1.500 Schüler evakuiert werden. Die Polizei hat, auf Nachfrage von 5 Minuten, jedenfalls noch keinen Hinweis auf den oder die Täter. Man gehe aktuell den Hinweisen und Spuren nach und könne erst dann sagen, ob es Zusammenhänge gebe.

Weniger Strafe bei kleinerer Personengruppe

Jedenfalls steht auf einer Bombendrohung eine recht hohe Strafe, wie auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Kitz, gegenüber 5 Minuten meint. “Betrifft es nur kleinere Personengruppen, fällt es unter den Bereich der Nötigung oder gefährlichen Drohung und ist mit bis zu einem Jahr Haft nicht so tragisch.” Ganz im Vergleich dazu, was passiert, wenn es größere Kreise zieht.

“Landzwang” könnte bis zu zehn Jahre geben

“Dann ist der Strafbestand des Landzwangs gegeben”, so Kitz. “Es muss dann aber schon eine große Menschenmenge betreffen, also 500 bis 1.000 Menschen. Das könnte bei der PH aber schon der Fall sein.” Die Strafe darauf könnte bis zu zehn Jahre Haft hinauf gehen. Allerdings nur für Erwachsene, sollten die Taten von Jugendlichen begangen worden sein, würde es erstens keine Untergrenze geben und die Obergrenze wäre halbiert, es wären also maximal fünf Jahre.