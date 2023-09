Ehrlicher Finder Verlorene Brief­tasche ab­gegeben: "Ich bedanke mich von ganzem Herzen" Graz - Es ist immer wieder eine Freude, wenn verlorene Gegenstände zurückgegeben werden. So ergeht es gerade einer Grazerin: Sie hatte vor Wochen ihre Brieftasche verloren. Der unbekannte, ehrliche Finder hat die Geldtasche samt Inhalt beim Magistrat abgegeben. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © pixabay

Stell dir diesen Moment vor: Du findest bei einer Feier eine Brieftasche voller Geld, auch die Bankomatkarte ist drinnen. Was würdest du machen? Gibst du die Brieftasche beim Fundamt ab? Oder behältst du sie samt dem Inhalt? Manch einer möge in so einer Situation von der Geldgier geleitet sein und alles mitnehmen. Dennoch gibt es noch viele ehrliche Menschen, die eine Brieftasche lieber dem Besitzer zurückgeben. Das zeigt das Beispiel einer Grazerin.

Grazerin äußerst dankbar

Sie hat am Faschingdienstag ihre Geldtasche in einem Café verloren. Verzweifelt wendete sie sich an die Facebook-Gruppe “Verloren/Gestohlen – Gefunden Graz”. Etwa zwei Wochen später dann die gute Nachricht: Die Grazerin hat ihre Brieftasche samt Inhalt wieder. “Leider weiß ich nicht, wer sie beim Magistrat anonym eingeworfen hat”, schreibt sie in einem Posting. Mit ihrem Beitrag auf Facebook möchte sich die Besitzerin “von ganzem Herzen” beim Finder bedanken. “Solche Menschen lassen mich wieder an die Gesellschaft glauben! Vielen, lieben Dank”, so die Grazerin.