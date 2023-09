Pilotprojekt Linien­verkehr: Hermagor testet im Sommer Elektrobus Bezirk Hermagor - Testbetrieb wurde fixiert: Ab Mitte Juni verkehrt ein elektrischer Linienbus für drei Monate in der Tourismusregion Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) #GOODNews © Martin Lugger

Den Verantwortlichen in der Region ist es gelungen, einen Testbetrieb mit einem Elektrobus-Prototyp für die Sommermonate zu fixieren. Ab Mitte Juni verkehrt der elektrische Linienbus SILENTH für eine dreimonatige Testphase in der Tourismusregion Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee. Mit diesem können bis zu 75 Personen transportiert werden.

Künftig sollen Linienbusse alternativ betrieben werden

Praxistauglichkeit hat der Bus bereits am Großglockner und anderen touristischen Regionen bewiesen. Das Teilprojekt der Klima- und Energiemodellregion Tourismus wird speziell von den Mobilitätsexperten des Mobilbüros Hermagor begleitet bzw. durchgeführt. Im Rahmen des Probebetriebs sollen Daten, sowie Erfahrungen der Busfahrer gesammelt und evaluiert werden, um künftig klassische Linienbusse durch alternativ betriebene ersetzen zu können.

“Tankstelle” in Tröpolach

Eine mobile Ladestation bei der Talstation Millennium-Express in Tröpolach wird den Elektrobus während der Nachtstunden mit Strom „betanken“. Laut Berechnung sollen so in drei Monaten knapp zehn Tonnen CO₂ gegenüber einem herkömmlichen Diesel-Linienbus eingespart werden. “Die Erzeugung und Nutzung von erneuerbarer Energie hat in der Region große Tradition. Der Elektrobus geht mit 100 Prozent Ökostrom auf Linie und stärkt das öffentliche Verkehrsangebot für unsere Bürger und Bürgerinnen”, so Bezirkshauptmann Heinz Pansi.