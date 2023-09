33 Teilnehmer

Feuerwehr Klagenfurt: Neue Maschinisten sind bereit für den Einsatz

Klagenfurt - Am 4. und 5. März 2023 fand bei der Freiwilligen Feuerwehr in Klagenfurt der Tragkraftspritze Maschinisten- Lehrgang des Bezirkes Klagenfurt statt. An beiden Tagen wurde den 33 Kameraden der theoretische Teil und die praktische Ausbildung beigebracht.

