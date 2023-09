Über das Fenster

Einbruch in Büro­gebäude: Schaden bisher noch unbekannt

Spittal an der Drau - In der Nacht auf Donnerstag, 9. März 2023, wurde im Bezirk Spittal an der Drau in ein Bürogebäude eingebrochen. Die noch unbekannten Täter versuchten Wertgegenständen und Bargeld zu stehlen.

