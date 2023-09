Ab 1. April Josef Schrammel ist künftiger Geschäfts­führer der Universal­museum Joanneum Gmbh Graz - Landeshauptmann Christopher Drexler hat heute (9.3.2023) gemeinsam mit Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Lehofer und Marko Mele, dem wissenschaftlichen Direktor des Universalmuseums Joanneum, Josef Schrammel als künftigen kaufmännischen Geschäftsführer der Universalmuseum Joanneum GmbH präsentiert. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (392 Wörter) Marko Mele, LH Christopher Drexler und Josef Schrammel (v.l.). © Land Steiermark/ Binder

Das Land Steiermark hat im Juni 2022 die Ausschreibungen für die wissenschaftliche sowie die kaufmännische Geschäftsführung der gemeinnützigen Universalmuseum Joanneum GmbH für die Wirkungsperiode von fünf Jahren ab dem 1. Jänner 2023 veröffentlicht. Nach einem ausführlichen Auswahl- und Hearingprozess hat eine hochkarätig besetzte Hearingkommission dem Eigentümervertreter, Landeshauptmann Christopher Drexler, die Empfehlung unterbreitet, Marko Mele als wissenschaftlichen Geschäftsführer der Universalmuseum Joanneum GmbH zu bestellen. Da sie hinsichtlich der Bestellung der kaufmännischen Geschäftsführung zu keiner Empfehlung kommen konnte, hat die Findungskommission zudem den Vorschlag unterbreitet, diese Stelle neu auszuschreiben.

Kaufmännische Geschäftsführung neuerlich ausgeschrieben

Gemäß dem anzuwendenden Stellenbesetzungsgesetz wurde die kaufmännische Geschäftsführung der Universalmuseum Joanneum GmbH neuerlich öffentlich ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endete am 31. Dezember 2022. Michael Lehofer, Vorsitzenden der Hearing-Kommission: „Bei der Ausschreibung der kaufmännischen Geschäftsführung des Universalmuseum Joanneum sind bei der Wiener Personalberatung ,Granat Executive Search´ Bewerbungen von sieben Frauen und 21 Männern eingegangen. Die Hearings wurden am 22. und 23. Jänner 2023 von der für das Auswahlverfahren zuständigen Hearing-Kommission durchgeführt. Die Hearing-Kommission hat dann einstimmig einen ungereihten Dreiervorschlag an das Land weitergeleitet. Diesem Vorschlag wurde Folge geleistet und die Hill Woltron Management Partner GmbH hat Josef Schrammel als den bestgeeignetsten Kandidaten vorgeschlagen.”

Michael Lehofer, Marko Mele, LH Christopher Drexler und Josef Schrammel (v.l.). © Land Steiermark/ Binder

Schrammel übernimmt ab 1. April

Der Oststeirer Josef Schrammel (geboren am 23.01.1968 in Fürstenfeld) hat in Graz BWL studiert und ist fast 30 Jahre im Bankensektor tätig gewesen. Zuletzt war er in der Geschäftsleitung im RLB Steiermark AG Konzern. “Ich werde meine neue Aufgabe ab 1. April mit großer Freude und großer Demut angehen. Mit großer Freude, weil ich meine beiden Leidenschaften – Kunst und Kultur sowie kaufmännische Führung und Leitung – in dieser Funktion verbinden kann und mit großer Demut, weil ich mir der großen Verantwortung bewusst bin, den Auftrag von Erzherzog Johann weiterzuführen. Der Auftrag lautet: Die steirischen Schätze aus Kunst und Kultur zu erforschen, bewahren und allen Steirerinnen und Steirern zugänglich zu machen sowie die geistige und technologische Entwicklung in der Steiermark zu fördern. Ich brenne für diese Aufgabe und freue mich, mit dem wissenschaftlichen Geschäftsführer Marko Mele das UMJ zu vertreten. Mein Credo lautet: Im Team tätig sein”, so Schrammel, der künftige kaufmännische Geschäftsführer der Universalmuseum Joanneum GmbH.