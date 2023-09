380.000 Euro "Carinthischer Sommer" erhält reichlich Unterstützung vom Land Kärnten - Die "Carinthische Sommer Festival GmbH" erhält für die Durchführung und Planung des Festivals eine vom Land eine Subvention von 380.000 Euro. Zusätzlich gibt es für die Aufführung des internationalen "Nikolaus-Fheodoroff-Kompositionspreises" 16.000 Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) © Ivona Gavran

“Der Carinthische Sommer ist ein kulturelles Aushängeschild des Landes, das weit über die Grenzen Kärntens hinaus strahlt. Daher muss Planbarkeit gegeben sein und darf einer Durchführung nichts im Wege stehen”, verdeutlicht etwa Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Erst 2022 wurde die “Carinthischer Sommer Festival GmbH.” gegründet und ist für die Durchführung des Festivals verantwortlich. Im Februar wurde dann das Programm für 2023 vorgestellt. Neben hochkarätigen Konzerten wird auch ein Schwerpunkt auf junge Künstler gelegt. Das diesjährige Motto lautet “lachen”.

Von Anfang Juli bis Ende August

“Der Carinthische Sommer entwickelt sich Jahr für Jahr weiter, erstellt laufend neue Programmschwerpunkte, setzt auf Trends, spricht junges Publikum an. Vor allem aber ist der Carinthische Sommer mobil und bindet einen breiten Kärntner Raum in die Aufführungen ein. Damit kommt die Kultur zu den Menschen”, nennt Kaiser einige Punkte, weswegen man das Festival unterstützen müsse. Von Anfang Juli bis Ende August werden 21 Konzerte in ganz Kärnten – von Villach, über das Rosental bis nach Grafenstein – aufgeführt. Die Eröffnung findet am 8. Juli am “Gut Ossiacher Tauern” statt, das Ende des Festivals ist am 28. August.