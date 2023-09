Gesundheits- und Pflegemanagement Flexible Studien­gestaltung: FH Kärnten setzt auf neuen Lehrplan Feldkirchen - Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Diese Themen finden Einzug in das neue Curriculum des Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Pflegemanagement. An der FH Kärnten stellt man sich den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen. Das Update startet in diesem Herbst. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) Gesundheits- und Pflegemanagement an der FH Kärnten studieren. © FH Kärnten

„Durch steigende Anforderungen und Notwendigkeiten des Managementbereichs im Gesundheitswesen werden ab dem Wintersemester 2023/24 Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Kontext von Gesundheit gelehrt“, erklärt Klaus Wettl, Studiengangsleiter Gesundheits- und Pflegemanagement an der FH Kärnten.

Klaus Wettl, Studiengangsleitung Gesundheits- und Pflegemanagement © Manuela Wilpernig

Neue Wahlpflichtfächer und aktualisierte Inhalte

Neue Wahlpflichtfächer und Projekte ermöglichen Studierenden ihren Fokus auf die eigenen Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten zu legen. Klaus Wettl erklärt: „Politische und finanzielle Rahmenbedingungen sowie knappe Ressourcen rücken die Berufsbilder des Gesundheitsmanagements immer mehr in den Mittelpunkt. Studierende lernen mit diesen Herausforderungen umzugehen.“ „Mit dem neuen Lehrplan passen wir uns zeitnah an die Anforderungen der modernen Berufswelt an und aktualisieren unsere Inhalte. So fließen auch die wichtigsten Kenntnisse aus anderen Berufen des Gesundheitswesens mit in das Studium ein“, so Holger Penz, Leitung des Studienbereichs Gesundheit und Soziales an der FH Kärnten.

Inhalte des Studiengangs

Im Kernstudium setzen sich die Studierenden tiefgreifend mit Themen wie Gesundheitsmanagement, Gesundheitssysteme sowie Gesundheitsförderung und Prävention auseinander. Planetary Health Management, interdisziplinäres Zusammenarbeiten und Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung finden als neue Themen Einzug in den Lehrplan. Eine Vertiefung ist in den Spezialthemen Pflegemanagement Digitalisierung und Nachhaltigkeit möglich. Für ausgebildete diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen des Studiums für eine Managementposition zu qualifizieren. Durch die Wahl des Moduls Digitalisierung und Nachhaltigkeit können zukunftsweisende Themen vertieft und in einem Projekt aktiv bearbeitet werden.