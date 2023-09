Anbaden am 1. Mai Mit einem Klick ins (digitale) Bade­glück: Jetzt 3 x 100 Euro „City Zehner“ ge­winnen! Strandbad Klagenfurt - Auch wenn es beim aktuellen Wetter noch schwer vorstellbar ist, aber in weniger als zwei Monaten öffnen die Klagenfurter Strandbäder wieder ihre Pforten. Wer sich vor dem „Anbaden“ am 1. Mai noch eine digitale Saisonkarte sichert, hat auch noch die Chance auf einen Zusatzgewinn: Die Stadtwerke Klagenfurt verlosen 3 x 100 Euro „City Zehner“. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) Werbung Auch Billard-Ass Jasmin Ouschan setzt beim Strandbadbesuch auf die digitale Saisonkarte. © Michael Stabentheiner

Derzeit zieht es uns noch zum Spazieren ins Strandbad Klagenfurt: Die Promenade in der Ostbucht ist vor allem an sonnigen Tagen ein echtes Lieblingsplatzerl der Klagenfurter.

Neu & praktisch: Digitale Saisonkarten

Wo jetzt noch übergebliebene Schneehaufen liegen und sich Schneeglöckchen aus der Erde kämpfen, werden schon in wenigen Monaten wieder bunte Handtücher, spielende Kinder und Sonnenschirme zum Alltag gehören. Tausende Menschen erfrischen sich dann Tag für Tag wieder im kühlen Nass des Wörthersees. Also, die nächste Badesaison kommt bestimmt und so machen die Stadtwerke Klagenfurt jetzt darauf aufmerksam, dass seit dem 5. März 2023 heuer auch digitale Saisonkarten für die Klagenfurter Strandbäder – Strandbad Klagenfurt, Loretto und Maiernigg – gebucht werden können.

Mit einem Klick zum Badeglück …ganz nach diesem Motto kann heuer erstmalig die digitale Saisonkarte aufs Handy gebucht werden und bietet jede Menge Vorteile: Der Kauf funktioniert ganz einfach im Webshop der Stadtwerke Klagenfurt

Durch die digitale Karte am Smartphone ist die Saisonkarte immer mit dabei

Mit dem QR-Code geht es schnell und problemlos durch das Drehkreuz beim Eingang

Die Saisonkarte gilt wie immer im Strandbad Klagenfurt, Loretto und Maiernigg

Kein Karten-Chaos mehr in der Brieftasche

Chance auf doppeltes Glück bei rascher Buchung

Für alle, die sich ihre digitale Saisonkarte bis zum 30. April sichern, haben die Stadtwerke Klagenfurt ein besonderes „Zuckerl“: Unter allen stolzen Besitzer:innen einer digitalen Saisonkarte, werden 3 x 100 Euro „Klagenfurter City Zehner“ verlost. Alle Infos zur digitalen Saisonkarte 2023 findest du – hier.

Good to know: Im Vorjahr gab es für die Klagenfurter Strandbäder eine Rekordsaison: In den drei Bädern wurden insgesamt 545.780 Badegäste begrüßt. Der stärkste Badetag war dabei übrigens Sonntag, der 19. Juni 2022.