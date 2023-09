Keine gute Idee Diesen TikTok Trend solltest du besser nicht nachmachen Steiermark/Graz - Die Plattform TikTok erfreut sich enormer Beliebtheit. Immer wieder findet man dort neue Trends, manche lustig - einige sind aber auch gefährlich. Sowie das derzeit kursierende "dry scooping". von Redaktion 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © 200745724 Fotolia

Die Plattform TikTok ist für viele nicht mehr wegzudenken. Es gibt dort allerdings auch Trends die man besser nicht nachmachen sollte. Sowie das derzeit beliebte “dry scooping”.

“Keine gute Idee”

Bei dem TikTok-Trend “dry scooping” werden Sport-Getränkepulver geschluckt, ohne diese vorher in einer Flüssigkeit aufzulösen. So sollen die Inhaltsstoffe schneller in den Blutkreislauf gelangen. Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) warnt nun aber vor diesem Trend: Denn es gibt eine Vielzahl an möglichen negativen Folgen. So kannst du das Pulver versehentlich einatmen aber auch Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen kannst du dadurch bekommen. Das Fazit des VKI: “Bitte nicht nachmachen!”