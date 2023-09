Wetter-Experte klärt auf Hagelunwetter sorgt für Ver­wunderung: "Eher un­ge­wöhnlich für März" St. Veit an der Glan - Das Hagelunwetter am Freitagabend in St. Veit an der Glan sorgte für Verwunderung. Denn ist Hagel mitten im März nicht eher ungewöhnlich? Ein Wetter-Experte klärt auf. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) © Melanie Friedrich/KK Artikel zum Thema Hagelun­wetter färbt Straßen weiß: "Das schaut aus wie Schnee"

Mit Schnee im März hätte man ja wohl gerechnet. Eher unerwartet kam daher das Hagelunwetter in der Region St. Veit an der Glan am Freitagabend. Von einem Moment auf den anderen fielen kleine Hagelkörner vom Himmel und haben die Straßen “weiß” gefärbt. Wir haben berichtet.

“Ungewöhnlich, aber nicht äußergewöhnlich”

Das Hagelunwetter in St. Veit sorgte für viel Verwunderung, nicht nur, weil es so plötzlich auftauchte, sondern auch, weil die meisten Hagel im März als eher ungewöhnlich empfinden. “Es stimmt, Hagel ist eher ungewöhnlich für Mitte März, aber nicht außergewöhnlich”, meint der Meteorologe der GeoSphere Austria, Martin Kulmer. Der Hagel ist heuer früher gekommen als normalerweise. “Für gewöhnlich ist das ein klassisches Aprilwetter. Im Zuge des Klimawandels ändert sich da aber einiges”, erklärt der Wetterexperte.

Wie entsteht nun Hagel?

Damit Hagel entsteht, braucht es Turbulenzen innerhalb einer Wolke und kalte Luft am Entstehungsort. In der Wolke beginnt eine wahre Achterbahnfahrt: Wechselnde Auf- und Abwinde bewegen die Wassertröpfchen hin und her. Im Zuge der Bewegungen werden die Tröpfchen abwechselnd gefroren und aufgetaut, wobei sie immer mehr Wasser aufnehmen. So kommt es, dass die Körner immer größer werden. Diese Vorgänge laufen so lange, bis die Hagelkörner zu schwer sind oder die starken Aufwinde in der Wolke nachlassen und der Hagel auf den Grund fällt. “All diese Faktoren waren am Freitag vorhanden, sodass der Niederschlag als Hagel aufgetreten ist”, fasst Kulmer abschließend zusammen.