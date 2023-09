Wenn das Geld nicht reicht In Geld­not? Hier findest du einige Tipps Steiermark - Immer mehr Österreicher leiden unter Geldsorgen. Grund dafür sind oft die steigenden Preise und die Auswirkungen von Corona. Das Geld reicht oftmals vorne und hinten nicht mehr. Hier findest du einige Tipps, wie du der Geldnot entgehen kannst. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © pexels.com

Die steigenden Preise und die spürbaren Auswirkungen von Corona lassen viele Österreicher den Kopf zerbrechen. Geldnöte bestimmen fast schon den Alltag, bei vielen geht es sich mit dem Geld einfach nicht mehr aus. Das unterstreichen auch die Zahlen: 2022 hatten 18.565 Menschen einen Erstkontakt mit einer staatlich anerkannten Schuldenberatung, das sind beinahe 10 Prozent mehr als im Jahr davor. „Menschen, die bisher ihr Auslangen gefunden haben, indem sie sparsam gelebt haben, kommen nun an ihre Grenzen“, sagt Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatung.

Tipps in Zeiten von Geldnot Einen ehrlichen Überblick über Einnahmen und Ausgaben schaffen, etwa mit einem Haushaltsbuch

Einsparpotenzial suchen , Mitgliedschaften und Abos überprüfen, ob sie tatsächlich nötig sind

, Mitgliedschaften und Abos überprüfen, ob sie tatsächlich nötig sind Ansprüche auf finanzielle Unterstützung und Sozialleistungen klären

klären Bargeld verwenden und die Karte daheimlassen, um Spontankäufe zu vermeiden

und die Karte daheimlassen, um Spontankäufe zu vermeiden Das Konto nicht überziehen. Ein Kontoüberzug ist ein sehr teurer Kredit – und keine „Einkaufsreserve“.

Ein Kontoüberzug ist ein sehr teurer Kredit – und keine „Einkaufsreserve“. Vorsicht vor den Auswirkungen von „gefährlichen Schulden“ bei Miete, Energiekosten, offenen Strafen oder Alimenten!

bei Miete, Energiekosten, offenen Strafen oder Alimenten! Vorbeugend kostenlose Unterstützung bei der Budgetberatung holen, um einen besseren Überblick über Optimierungsmöglichkeiten der eigenen finanziellen Situation zu bekommen

holen, um einen besseren Überblick über Optimierungsmöglichkeiten der eigenen finanziellen Situation zu bekommen Kostenlose Unterstützung bei der Schuldenberatung holen, wenn die Schulden nicht mehr fristgerecht bezahlt werden können

holen, wenn die Schulden nicht mehr fristgerecht bezahlt werden können Nicht zu lange warten! Je früher man sich Hilfe holt, desto besser kann geholfen werden.

Wenn es mal keinen Ausweg aus den Schulden gibt

Wenn selbst jegliche Spar-Maßnahmen nicht mehr reichen und man bereits in die Schuldenfalle geraten ist, dann sollte man so schnell wie möglich Hilfe suchen. Es ist klar, dass es ein schwieriger Schritt ist, eine Schuldenberatung aufzusuchen, dennoch ist es wichtig. Um sich einzugestehen, dass die finanzielle Situation ohne Hilfe nicht mehr ins Lot zu bringen ist, braucht es Mut. Auch wenn die Erleichterung groß ist, das Problem professionell begleitet anzugehen, steht ein harter Weg bevor. So ist bei einer Pfändung der Grundbetrag für das Existenzminimum gering. 1.110 Euro bleiben einem Verschuldeten im Monat zum Leben. Bis Mitte 2026 gilt für Privatpersonen noch eine Entschuldungsdauer von drei Jahren, danach wird diese wieder auf fünf Jahre angehoben. Fakt am Rande: Immer mehr Personen gehen in Privatkonkurs. Allein 2022 waren es 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr.