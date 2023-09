Leinenpflicht beachten Es ist Brutzeit: Hunde müssen jetzt an die Leine Kärnten - Momentan ist Brut- und Setzzeit, also jene Zeit, in der Wildtiere ihren Nachwuchs auf die Welt bringen und großziehen. Sowohl Eltern- als auch Jungtiere sind durch freilaufende Hunde derzeit besonders gefährdet. Auf die bestehende Leinenpflicht soll daher unbedingt geachtet werden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (56 Wörter) © Pexels/Pixabay

Die Brut- und Setzzeit erstreckt sich in Kärnten je nach Witterung von Februar bis Ende Juli. Die Leinenpflicht gilt jedenfalls bis Ende Juli. Zum Schutz der Wildtiere besteht auch außerhalb des verbauten Gebietes eine absolute Leinenpflicht. Alle Hundetierhalter sind also verpflichtet, ihren Vierbeiner so zu halten, dass dieser am Jungwild keinen Schaden anrichten kann.