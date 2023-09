Klasse Job Mangelware Lehrer: Pension­isten sollen wieder unterrichten Steiermark - Back to school: Wegen des Lehrermangels in der Steiermark sollen jetzt pensionierte Lehrer für den Unterricht herangezogen werden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © Pexels / Max Fischer

In einigen Bundesländern, so auch in der Steiermark, werden dringend Lehrer gesucht. Nun sollen auch Lehrer aus dem Ruhestand zurück in die Schulen kehren – auch für ein geringeres Stundenausmaß. Die Schulleitungen wurden aktiv aufgefordert, Lehrpersonal, welches sich bald in den Ruhestand zurückziehen soll, zum Weiterunterrichten zu bewegen.

“Klasse Job”

Aus diesem Grund möchte Bildungsminister Polaschek mit der Initiative „Klasse Job“ ein breit gefächertes Maßnahmenpaket, mit dem der Lehrkräftebedarf nachhaltig gedeckt werden kann, etablieren. Damit sich die Situation in Zukunft nicht noch weiter zuspitzt, wird auch zunehmend Maturanten und Quereinsteigern der Lehrerberuf schmackhaft gemacht.