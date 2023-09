Schrecklich! Zu kleiner Käfig und Horror-Krallen: Tiere stark verwahr­lost Klagenfurt - Die Mitarbeiter des Klagenfurter Tierheims Garten Eden trauten ihre Augen nicht. Diese Woche wurde ihnen in der Tierklappe zwei Meerschweinchen abgeben. Ganz verwahrlost fanden die Mitarbeiter die Tierchen auf. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (155 Wörter) © Tierheim Garten Eden

Diese Woche wurden zwei Meerschweinchen in der Tierklappe des Tierheims Garten Eden abgegeben. Auf den ersten Blick schien bei den Tierchen alles gut zu sein. Bei einer genaueren Kontrolle trauten die Tierfreunde allerdings ihren Augen nicht: Die Meerschweinchen hatten extrem lange Krallen und an manchen Stellen Krätze. Die Tierheim-Mitarbeiter vermuten, dass die Tiere in einem zu kleinen Käfig gehalten wurden.

“Überlegt es euch gut, Tiere zu nehmen”

Sofort kümmerten sich die Garten-Eden Mitarbeiter um die Tiere und päppelte sie wieder auf: “Sie bekommen frisches Futter, wir haben die Krallen geschnitten und sie werden tierärztlich kontrolliert.” Der Schock über den Zustand der Meerschweinchen sitzt noch immer tief. Die Tierfreunde appellieren daher an alle: “Bitte überlegt es euch gut, ein Tier zu nehmen! Es sind Lebewesen und keine Sachen, die man zwei Monate lang hat.”