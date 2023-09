Herzig Nach Tod des Herrchens: Benny sucht ein neues Zuhause Villach - Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute vier der süßen Fellnasen vor. Die Tiere können direkt beim Tierschutzverein Villach (Tierheim) kennengelernt und auch dort adoptiert werden. Die Tierbesichtigungen sind nur mit Terminvereinbarung möglich. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © Tierheim Villach

Hofhund Benny sucht einen ruhigen Platz

Hund „Benny“, ist ein Labrador-Mix-Männchen. Er ist kastriert und schon ein alter Hase: Sein Geburtstag ist am 5. Dezember 2012. Benny stammt ursprünglich von einem Bauernhof und war die Freiheit am Hof gewöhnt. Seine Bezugsperson – ein älterer Herr war immer seine Nummer eins. Leider verstarb sein Herrchen und Benny musste ins Tierheim. Er geht liebend gerne Spazieren und wird anschließend noch gerne gebürstet. Benny versteht sich gut mit Artgenossen, jedoch suchen wir einen ruhigen Einzelplatz ohne Kinder und Kleintiere.

© Tierheim Villach

Die misstrauische Fuki

Die Katze Fuki wurde im Mai 2020 geboren. Für Fuki ist das Tierheim auf der Suche nach einem neuen Zuhause auf einem Hof oder in einer ruhigen, verkehrsarmen Wohngegend. Leider hat Fuki kaum Vertrauen in den Menschen. Man sollte also viel Zeit & Geduld mitbringen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ein bereits vorhandener Artgenosse würde Fuki sicher dabei helfen, etwas selbstsicherer zu werden.

© Tierheim Villach

Der schüchterne Houdini

Der getigerte Kater „Houdini” wurde im April 2022 geboren. Für Houdini sucht das Tierheim Villach ein neues Zuhause in ruhiger Wohnlage, in dem er auch die Möglichkeit zum Freigang hat. Houdini geht menschlichen Annäherungsversuchen aus dem Weg und lässt sich noch nicht anfassen.

© Tierheim Villach

Kaninchen suchen nach Zuhause

Auch mehrere Kaninchen sind auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause. Einige Kaninchen sind Außenhaltung und einige und sind Innenhaltung gewöhnt.

© Tierheim Villach

Tierheim Öffnungszeiten Winterzeit: Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen

Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr

Tierheim Öffnungszeiten Sommerzeit: Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 17 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen

Tierannahme und Tierabgabe: bis 16.30 Uhr